Juntos por el Cambio le exige a Massa una sesión presencial

por Gabriel Ziblat

La polémica por el funcionamiento del Congreso, ya sea de manera virtual o no, no encuentra solución. El bloque de diputados de Juntos por el Cambio presentó una nueva carta a Sergio Massa en la que le exigen que convoque a una sesión presencial para la semana que viene “con un temario a consensuar entre todas las fuerzas” en el que se respeten los protocolos sanitarios. Respondieron así a la propuesta que hizo pública el titular de la Cámara para poder incorporar cambios tecnológicos y sesionar a través de una videoconferencia. Mientras la discusión sigue profundizándose, el Congreso solo está funcionando para reuniones de comisiones y para escuchar informes de ministros, pero desde que comenzó la emergencia por la pandemia no hubo ninguna sesión y tampoco se juntó la bicameral que debe analizar los decretos de necesidad y urgencia firmados por Alberto Fernández.

“Como lo hicimos en las anteriores oportunidades,queremos reiterar que no encontramos ningún obstáculo insalvable para que nuestra Cámara pueda reunirse presencialmente guardando los protocolos sanitarios que correspondan”, sostienen en la carta que firman Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (CC), donde hacen referencia a dos cartas anteriores que ya le enviaron.

En las últimas horas, Massa avanzó con su propuesta para que la Cámara sesione de manera virtual, presentando públicamente las propuestas tecnológicas que se introducirían y un borrador de reforma del reglamento del cuerpo para poder sesionar de manera remota. Desde el principal interbloque opositor, sin embargo, aseguran que para modificar ese reglamento, para empezar, es necesario que se vote de manera presencial y que no puede ser una potestad del presidente de la Cámara. El reglamento, sostienen, “no prevé que este cambio pueda realizarse una disposición de la Presidencia, aunque sea ad-referéndum del cuerpo”. Y rematan: “Admitir una redacción de esa naturaleza es equivalente a pretender suspender la vigencia de las reglas de funcionamiento de la Cámara con la gravedad institucional que ello supondría”.

Además, exigen que junto a la comisión de Modernización también se convoque a la de Peticiones, poderes y reglamento, ya que es esta última la que tiene la “competencia reglamentaria exclusiva” para dictaminar sobre cambios en el texto que establece la forma de funcionar de la Cámara.

Por otra parte, le presentaron una lista con preguntas en torno a 9 temas relacionados con los cambios tecnológicos que se quieren implementar. “Insistimos también en la necesidad de contar con un Comité de Expertos que acompañe, monitoree y audite la aplicación de estos eventuales cambios”, agregan.

