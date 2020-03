Coronavirus: no se suspenden por el momento actividades deportivas ni de espectáculos

El coronavirus avanza sobre el mundo, y éste da cuenta de los signos de precaución y prevención en materia de salud. Regiones enteras en cuarentena, museos cerrados, actividades deportivas suspendidas y ciclos lectivos escolares bajo análisis. ¿Y qué pasa en Argentina? De momento, y con el saldo de infectados elevado a 12 en el país, las autoridades políticas y sanitarias salieron a llevar "tranquilidad" a la población, al tiempo que recordaron las medidas y consejos a llevar a cabo para llevar al mínimo las posibilidades de contagio de la enfermedad COVID-19.

PERFIL se comunicó con funcionarios porteños y bonaerenses para consultarles sobre las actividades que ya son parte de la agenda de este 2020 y que podría sufrir algún tipo de modificación.

Desde ambas jurisdicciones fueron enfáticos: "Por el momento no hay suspención alguna de actividades". Los vecinos de la Ciudad y de la Provincia que sean portadores de tickets o entradas para espectáculos de toda índola como encuentros deportivos (fútbol, etc.), espectáculos o cultura (recitales, Feria del Libro, etc.), por el momento pueden mantener sus agendas sin modificación alguna.

Horacio Rodríguez Larreta pidió extremar las precauciones para que el coronavirus no se propague

Los funcionarios de ambas áreas remarcaron, no obstante, que la evolución tanto del coronavirus como de las medidas en consecuencias son "dinámicas". A raíz de esto, y de las continuas reuniones de los Comité de Crisis, como de los cambios en los protocolos, la situación podría cambiar, por lo que hay que permanecer atentos a los anuncios oficiales.

Esta mañana, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió este lunes a la población de la Ciudad que colabore en la contención del Coronavirus y remarcó que es "importante" que toda persona que haya viajado a los países en los que circula permanezca en sus casa durante catorce días. "Es muy importante que permanezcan en sus casas. Que colaboren", expresó Rodríguez Larreta en referencia a quienes hayan viajado a China, Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania.

En conferencia de prensa y junto a su ministro de Salud, Fernán Quirós, el mandatario porteño confirmó que hasta el momento hay doce casos de Coronavirus en el país, nueve de ellos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se produjo el primer caso fatal: un hombre de 64 años que se encontraba internado en el Hospital Argerich y que había llegado al país desde Europa.

La argentina elegida por la OMS para enfrentar al coronavirus: "Hay que proteger a los geriátricos"

Rodríguez Larreta resaltó que "hay una buena coordinación" en cuanto a la contención de la enfermedad entre los Gobiernos nacional y porteño. Por su parte, el ministro Quirós, resaltó que "esta epidemia se contiene con la construcción de un colectivo, con un objetivo común y los problemas individuales pasan a segundo plano. "Si logramos hacer esto, con un sistema de salud público y privado alerta, vamos a poder contener o retrasar la circulación de este virus", resaltó el funcionario.

El ministro indicó que los mensajes en torno al Coronavirus comenzarán a ser cotidianos a partir de ahora. Además, resaltó que se trata de un virus con baja mortandad, pero "facilmente transmisible".

EA