La compra del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, de aceite, fideos, azúcar, lentejas y arroz por más de 384 millones de pesos para el armado de cajas mínimas para asistencia social generó una fuerte polémica debido a acusaciones de supuestos sobreprecios por 108 millones de pesos.

Desde la oposición rápidamente salieron al cruce del oficialismo y apuntaron contra el titular de la cartera involucrada, Daniel Arroyo. Desde el PRO, quien tomó el mando de la crítica fue la presidente del partido y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. que aseguró que desde el Gobierno "usan los impuestos para comprar caro y sin control".

"Se pagaron 108 millones de pesos demás en azúcar, aceite y lentejas. El ministro Arroyo dice que eso sucedió porque los fabricantes se le "plantaron". Entonces, ¿los precios máximos son para la tribuna? Mientras a la mayoría de la gente no le alcanza la plata, los impuestos de los argentinos se usan para comprar caro y sin control. ¡DNU y Emergencia no son sinónimos de vale todo!", publicó en su cuenta de Twitter la ex funcionaria.

Apuntan a Desarrollo Social por una compra de alimentos con supuestos sobreprecios

En esa línea, en otro tuit, apuntó directamente contra el titular de la cartera de Desarrollo Social: "Ministro Arroyo, de la misma forma que Ud. le exige al almacenero: retrotraiga todos los precios a los valores que estipuló el gobierno en el programa precios máximos".

En la oposición las críticas se multiplicaron con varios diputados radicales que reclamaron explicaciones. "Como presidente de la comisión de Defensa del Consumidor, exigiré el máximo de transparencia del mercado en resguardo del interés económico general. Por eso presentaré un pedido de informe para que el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, explique el proceso de compra por encima de los valores de precios cuidados", aseguró el diputado Diego Mestre.

Por su parte, la titular de la comisión de Comercio, Gabriela Lena, señaló que "ya bastante tienen los intendentes haciéndose cargo de funciones que la Nación y la Provincia no cumplen". "Esto y decir ´me lavo las manos´ es lo mismo. Acá hay una clara imagen de quien incumple con los Precios Cuidados si el mismo Estado Nacional realiza compras por encima de valor", expresó.

En tanto, el porteño Alvaro De Lamadrid sostuvo: "En la pandemia el gobierno nacional pagó sobreprecios en la compra de alimentos ¿Cómo puede ser?. Parecen las cajas CLAP de Maduro ¿Clausuran supermercados y comercios con precios minoristas más baratos que lo que paga el Estado? Queremos que nos explique esto presidente Alberto Fernández".

Sin embargo, las críticas no solo llegaron desde la oposición. El líder de la CTEP, Juan Grabois, también lanzó fuertes cuestionamientos desde su cuenta de Twitter: "Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs $84. Es una estafa a los pobres. Confío en que Alberto Fernández va a ponerle los puntos al responsable", sentenció.

La explicación de Daniel Arroyo. El ministro de Desarrollo Social admitió que los precios de los alimentos comprados por su cartera para asistencia social están "por encima" de los valores testigos que establece la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y señaló que se decidió avanzar con la adquisición porque se está "en emergencia".

"Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos porque aumentó de 8 millones de personas (que iban habitualmente a comedores y escuelas) a 11 millones de personas (por los trabajadores informales que se quedaron sin ingresos) las que requieren asistencia alimentaria en el país", dijo el funcionario.

En ese sentido, explicó que se hicieron compras extraordinarias de leche, aceite, azúcar, arroz, lentejas, fideos y harina por medio de una licitación pública en la que participaron más de once empresas y en la que la Sindicatura General de la Nación es la que establece los precios testigos.

"Se convocó a más de once proveedores. En ningún rubro se adjudicó a una sola empresa. No pudimos llegar a comprar más alimentos porque nadie presentó oferta por el volumen total que se estaba planteando", dijo Arroyo en declaraciones a C5N.

El funcionario afirmó que en el caso de los fideos se pagó 84 pesos por kilo y no por paquete de medio kilo, en lo que fue una respuesta a una polémica que se desató en las redes sociales por los valores que el Gobierno aceptó pagar.

"Azúcar y aceite que los precios están por encima de los precios testigo de la Sigen, que no contempla la logística. Se evaluó que claramente había que comprarlo igual porque estamos en emergencia", dijo Arroyo.

El funcionario sostuvo que se está "en una situación muy crítica" y se le pidió a todos los proveedores "que se presenten y ayuden a bajar los precios". "Claramente hemos hecho una compra que tiene que ver con la referencia de los precios testigo de la SIGEN", insistió Arroyo.

