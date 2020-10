Covid en el AMBA: solo 5 municipios testearon más que la semana anterior

Solo 5 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hicieron más testeos esta semana que la anterior. Y tres de ellos también son de los pocos que confirmaron más casos positivos de Covid-19 en los últimos siete días: Escobar, Esteban Echeverría y Pilar. La curva en la región metropolitana viene ratificando la tendencia, por tercera semana consecutiva, que bajan los contagios detectados pero en paralelo también lo hacen los testeos. Y con una positividad semanal que sigue constante en el 50%.

De esta manera, en el Conurbano bonaerense (extendido) el ritmo de testeo según las cifras que difunde diariamente el portal “Sala de situación” es el más bajo desde la semana del 13 al 20 de julio. Entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre se hicieron 47.726 estudios de laboratorio, contra los 38.623 de esa semana invernal. Para ese entonces, en el AMBA se confirmaban 16.500 casos semanales. Esta vez, fueron 24.090.





Morón y Vicente López son los otros dos municipios que aumentaron la cantidad de hisopados semanales hechos. Todos los distritos, no obstante, están en un ritmo de testeo más lento que el que llegaron a tener a principios o mediados de septiembre.

Testear menos no sería un problema si los casos estuvieran en descenso con la positividad debajo del 10 o 5 por ciento, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero en la Argentina la curva de la positividad semanal está encabezando el ranking mundial. Según el sitio One World in Data, que recolecta información oficial de todos los países, al 1 de octubre Argentina mostraba un 63% de positividad en el promedio de los últimos 7 días. El podio lo completan México, con el 46,9%, y Omán, 38,9%. Se alcanzó la cima del listado el 28 de agosto y más de un mes después la positividad siguió en alza.





La comparación regional también permite ver que otros países vecinos tuvieron picos de positividad, pero lograron bajarlos, como Chile, Colombia o Bolivia (no se publican los datos de Brasil, Perú y Ecuador por la falta de confianza en las cifras). Chile estuvo durante mucho tiempo en cifras cercanas al 30% (con unos días excepcionales que llegó al 57% por miles de casos que se confirmaron juntos) y hoy está en el 5,4%. Uruguay, en tanto, está con una tasa de positividad semanal de 0,6%. Sí, menos de uno de cada cien test confirma un caso positivo de coronavirus entre los uruguayos.





En el promedio del AMBA, la mitad de los testeos dan positivo. Por segunda semana consecutiva la positividad llegó al 50,6% (en el acumulado está en 44,5%). El índice aumentó en 16 de los 35 municipios. Con casos como el de Tres de Febrero, que repuntó al 72%, seguido de Marcos Paz (66%), Luján (61%), Esteban Echeverría (61%) y General Rodríguez (60%). No figura en el top ten, pero La Matanza, el distrito más populoso, ya lleva doce semanas consecutivas con más de 50% de positividad.



Incidencia

La otra cara de la positividad del distrito matancero se refleja en que ocupa el último puesto del ranking al medir la cantidad de testeos cada 100 mil habitantes que se hicieron en los últimos siete días. En La Matanza se hicieron 53.182 test en la semana, lo que da una tasa de incidencia de 247,5. Apenas lo superan en la tabla Presidente Perón (249), Florencio Varela (263), San Vicente (275) y Berisso (291). El promedio del AMBA estuvo en 359,8 y encabezaron el listado Pilar (632), San Isidro (589) y San Miguel (520). La Ciudad de Buenos Aires, en tanto, hizo 593,5 testeos cada 100 mil habitantes.





Ahora, si el ranking es el de casos confirmados en la semana cada 100 mil habitantes, La Matanza, Perón, Varela, San Vicente y Berisso vuelven a estar en el fondo de la tabla (se mezcla también Lomas de Zamora). Ese listado debería ser un reflejo positivo, al mostrar los municipios que menos incidencia de coronavirus están teniendo en sus territorios, pero al ser también los que menos testeos hacen permite sembrar dudas respecto a la validez de esa lectura. El ranking lo encabeza San Vicente (115 casos nuevos cada 100 mil habitantes), La Matanza (127), Presidente Perón (133), Lomas de Zamora (135), Varela (138) y Berisso (146). Además, los cinco municipios tienen una positividad semanal alta: Berisso del 50,2%, Varela 52,5%, P. Perón 53,4%, La Matanza 51,5% y San Vicente 42%.

En el lado opuesto del ranking, los distritos con mayor incidencia semanal de casos fueron General Rodríguez (281), Tres de Febrero (279), Luján (278), Pilar (264) y San Miguel (262). De esos, todos, excepto Tres de Febrero, estuvieron también en el top ten de municipios con mayor cantidad de test semanales realizados cada 100 mil habitantes. El promedio del AMBA dio 181,6 y el de la Ciudad 189,3.





Una radiografía que sigue mostrando una situación que todavía dista de estar en control, sobre todo al pensar que cada vez se vienen más aperturas de la cuarentena. No obstante, el contraste positivo es que la curva de ocupación de camas de terapia intensiva también dio un respiro, lo que permite pensar que si la baja de testeos y la alta positividad esconden una mayor cantidad de contagios no están siendo graves.



GZ / DS