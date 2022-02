Caamaño: "Encontramos 105 mil registros de audio, se violó el derecho a la intimidad"

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, se refirió a la entrega que hizo en los últimos días a la Justicia con 105.000 audios de escuchas ilegales realizadas por ese mismo organismo durante la presidencia de Mauricio Macri y afirmó que el "sistema informático armado" vulneraban y violaban derechos a la intimidad y de defensa.

En diálogo con Roberto Navarro en Radio El Destape, la funcionaria contó que el hallazgo del sistema informático "SIDEA" armado por la AFI recibía "las interceptaciones telefónicas que realizaba la Dajudeco, que depende de la Corte Suprema de la Nación. En 2015, Macri le sacó las escuchas al Ministerio Público Fiscal y se las pasó a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte, al hacer un punto a punto, de algún modo se las devolvió a la AFI".

Caamaño destacó que la AFI "escuchaba prácticamente online, más allá de que una vez por semana recibía los CDs. Por dos días recibía las escuchas". Se refirió a esos audios online como un Call Center donde "escuchaban, analizaban y además una vez por semana recibían el CD que era la manera habitual de entregarle a cualquier fuerza de seguridad las escuchas".

Refiriéndose a esto, la interventora señaló que cuando llegaba el momento en que la justicia solicitaba el material, le entregaban los CDs. "Por eso es que el SIDEA ahora tiene 105.000 registros de audio. Y entre esos 105 mil tenemos material muy sensible, porque se vulneraba y violaba el derecho a la intimidad y el derecho de defensa. Me da hasta vergüenza ajena", agregó, revelando que esos materiales no fueron destruidos en su debido momento y son cosas que "no tienen que ver con la causa".

Cristina Caamaño aseguró que, de los 105 mil registros hallados, hay muchos que "vulneran y violan el derecho a la intimidad y a la defensa".

Consultada por el titular de la AFI durante la gestión de Macri, Gustavo Arribas, aseguró que estas cosas no podían pasar "sin el consentimiento" suyo. "Hay un convenio con la firma de Arribas que establecía un Protocolo sobre cómo realizar las interceptaciones".

Además, reveló que existía otra irregularidad y "es que el juez a medida que investiga pide escuchar a tal persona. Acá no, acá lo que dice la AFI es 'ante una sospecha nuestra le diremos al juez que escuche' o sea se convertía prácticamente en un juez", reveló.

"El Presidente me pidió dar luz sobre los sótanos de la democracia. Dentro de las revisiones pueden aparecer más cosas. Tenemos una agenda de inteligencia estratégica", completó.

Cristina Caamaño: "Todo lo que hizo el gobierno anterior desde el punto de vista de la AFI son ilegalidades"

La Gestapo: "Vidal fue la jefa de la mafia"

"Vidal fue la jefa de la mafia en la Provincia de Buenos Aires. No hay posibilidad que no supiera", afirmó Caamaño.

Preguntada por el episodio que involucró a funcionarios de la por entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en el Banco Provincia, cuando el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, deslizaba la palabra "Gestapo" respecto al "armado de causas" contra la oposición, Caamaño argumentó: "Vidal fue la jefa de la mafia en la Provincia de Buenos Aires. No hay posibilidad que no supiera. Estaba mandando a sus ministros".

Y sobre el video de la polémica añadió: "Nosotros no tenemos el video original. Era una backup. Claramente el original lo hicieron para dárselo a alguien".

MM/FL