Cristina Kirchner contó la historia secreta del traspaso de mando a Macri

Cristina Kirchner aseguró hoy que fue la Justicia a través de un fallo quien le impidió entregar el mando a su sucesor Mauricio Macri en 2015 porque determinó que su mandato había finalizado el 9 de diciembre a las 24:00 de ese día.

"No me dejaron, yo quería ir a la asamblea y un magistrado dijo que yo no podía. Tuvimos un presidente provisional, no votado, el entonces senador Federico Pinedo", dijo Cristina Kirchner en función de un fallo de ese momento dictado por la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría.

"Fui también presidenta de la república, la primera mujer. Sin embargo, a solicitud del Gobierno entrante su mandato terminó el 9 de diciembre a las 12 de la noche cual Cenicienta, así terminó el mandato de las dos veces presidenta electa de los argentinos", expresó durante su indagatoria en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la obra pública.

La declaración de Cristina Kirchner: "A mí me absolvió la historia" y otras 10 frases

"Cuando terminará el mandato del presidente Macri, ¿Lo harán terminar a las 12 de la noche del 9 de diciembre?, no. verán que hubo una sóla sentencia para no permitirle ir a una asamblea legislativa, donde correspondía que yo fuera a entregar el mando y la banda!", añadió. Además, criticó que luego de ello "quedó la leyenda" y los medios dijeron que "no quería ir a la asamblea".

Macumba. En septiembre el orfebre Juan Carlos Pallarols reveló otra anécdota detrás del rechazo de Macri a su bastón presidencial. En 2015 había expresado su "dolor" luego de que un funcionario del área de Ceremonial de Presidencia le devolviera su artesanía, que implicó el trabajo de "dos millones y medio de personas", según detalló. Pero reveló otro dato particular: en aquel entones lo habían llamado para saber si "le había hecho una macumba".

"Un día me llama una persona que decía ser del gobierno entrante y me preguntó si yo le había prestado el bastón a la presidenta (Cristina) Kirchner para hacer una macumba", confesó. Ante la sorpresa de los periodistas aclaró: "Nunca quise contarlo así, pero la verdad la gente la tenía que saber. Yo dije 'no, me ofende. No sé si reirme u ofenderme'".