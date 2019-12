Cristina Kirchner apuntó a Carrió: "Mi madre murió sin saber que la acusaron de algo que no era delito"

Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación, cuestionó hoy a la Justicia por la "persecución" y a quienes "han construido partidos políticos en torno a denuncias seriales", en una crítica, sin nombrarla, a Elisa Carrió.

Durante un acto en Quilmes, donde participó de la asunción de la intendenta Mayra Mendoza, la dirigente afirmó que este miércoles 11 de diciembre recibió la sentencia de la causa que había iniciado la diputada de la Coalición Cívica en 2016 contra su madre, Ofelia Wilhelm, por una presunta estafa a través de una cooperativa.

"Mi madre se amargó mucho y sufrió mucho, porque no estaba acostumbrada a estas cosas de la política. Hoy sacaron una sentencia diciendo que se archiva la denuncia por inexistencia de delito, no existía delito", resaltó la ex mandataria. "Se murió sin saber que la habían acusado de algo que no siquiera era delito", lamentó.

Al hablar tras la ceremonia de jura de la dirigente de La Cámpora fue que la vicepresidenta explicó que recibió la resolución, originada "por una denuncia de una diputada, una denunciadora serial", en referencia a Carrió. "Mi madre, que vivió hasta su muerte en la misma casa de la que yo me fui", expresó.

Del acto participaron el diputado nacional Máximo Kirchner; el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, el senador provincial Emmanuel González Santalla, y quienes integrarán el nuevo gabinete municipal.

Sobre la flamante intendenta, Cristina Kirchner contó que "siempre que conversaba con Mayra, cuando la conocí y a lo largo de estos años, ella hablaba de Quilmes cada dos palabras". "Puedo decir con justicia y sin equivocarme que Quilmes es la obsesión de Mayra, y tengo mucha esperanza en ella”, aseguró la dirigente ante los presentes.

La vicepresidenta se tomó un momento además en el que agradeció “a la sociedad y a la militancia” por creer en ella. “Quiero agradecerles a los que siempre creyeron. La sociedad y la militancia tuvieron más convicciones que algunos dirigentes, quiero agradecerles eso”, expresó.

“Queremos volver a ser una sociedad donde comer no sea un privilegio. Habían convencido a gran parte de los argentinos que no tenían derecho y que no podían vivir mejor. El “vamos a volver” era eso: volver a tener trabajo y derechos”, aclaró CFK.

Más adelante, la expresidenta manifestó que “el amor de la gente” fue lo que la ayudó a sobrellevar los últimos cuatro años. “Siento que ustedes me quieren tanto como yo a ustedes, y eso es muy bueno, porque es sanador. Ese amor fue mi escudo, mi lanza y mi coraza en estos años tan difíciles”. En esa línea, afirmó que “el amor y seguramente Dios nos va a yudar a volver a ser felices en esta Argentina”.

La nueva intendenta K de Quilmes

Por su parte, Mayra Mendoza asumió su primer mandato y juró "por Néstor y Cristina, por la militancia y por el pueblo de Quilmes", y afirmó: “Vamos a poner a Quilmes en sintonía con Provincia y Nación porque no hay proyecto local sin proyecto nacional. Recorrimos cada casa, cada barrio y los vecinos se convencieron que había posibilidad de un gobierno distinto, que reconstruya derechos”.

“No fue magia lo que pasó de 2003 a 2015, ni va a ser magia lo que hagamos aquí en este distrito. Los convoco a que, con amor, transformemos la historia de Quilmes”, aseguró. Y agregó: "Gracias Cristina por no habernos dejados solos nunca. Porque aquel 9 de diciembre dijiste que iba a pasar lo que quisiéramos que pase, y que nunca nos ibas a dejar solos y no lo hiciste”.

El Gabinete de Mendoza contará con 13 secretarias más la Jefatura de Gabinete, y dependiendo de la intendencia la Unidad Intendenta y la Auditoría General. Los funcionarios serán en Jefatura de Gabinete Alejandro Gandulfo, Secretaría de Hacienda Alejandra Prieto, Secretaría Legal y Técnica Claudio Carbone, Secretaría de Salud Jhonatan Konfino; Secretaría de Niñez y Desarrollo Social Florencia Ditullio; Secretaría de Derechos Humanos Hugo Colaone; Secretaría de Mujeres y Diversidades Sofía Tomé; Secretaría de Educación, Culturas y Deportes Mario Lozano.

En la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estará Cecilia Soler; en la Secretaria de Servicios Públicos Ángel García; Rubén Elías en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, en la Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano Distefano; en la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales Alberto De Fazio; y en la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Alejandra Cordeiro.

A.G. / D.S.