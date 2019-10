Carrió anunció su retiro: "No quiero esa banca, no puedo sostenerla físicamente"

La noticia tomó por sorpresa a todo el arco político. La diputada oficialista Elisa Carrió anunció que se jubila y deja su banca en la Cámara de Diputados. "Me tuve que quedar por el resultado de las PASO, pero ahora la República ya está asegurada", dijo la legisladora al anunciar su decisión.

No obstante, la chaqueña aclaró que deja "la política activa", pero va a continuar desempeñándose en la actividad privada, más específicamente en "organizaciones por la paz por la no violencia y en contra de todas las formas de genocidio en todo el mundo".

En diálogo con la señal de noticias TN, Carrió aseguró que no siente bronca contra Cristina Kirchner, y pidió por la salud de su hija, Florencia, que se encuentra en Cuba bajo tratamiento médico. "Espero que todo se calme, de mi lado no van a encontrar ni despecho, ni bronca, ni nada, porque nunca la he tenido con ella (Cristina Kirchner)", afirmó.

"Le deseo lo mejor para su hija", continuó la diputada. "Que se recupere, porque tener un hijo con problemas no es fácil. El pueblo ya eligió, esta es la democracia y yo la acepto", continuó con un sorpresivo tono conciliador.

Tras repetir varias veces que "la República está asegurada", Carrió reveló que tenía pensado retirarse antes, pero se tuvo "que quedar por el resultado de las PASO". "Hace tres años me tenía que jubilar. Yo me quiero ir como una señora grande a mi casa. Quiero darme todos los gusto que me tenga que dar, 25 años en política es mucho", se sinceró.

En cuanto a las elecciones generales, opinó: "Yo sabía que podíamos dar vuelta el resultado y realmente lo dimos. No tienen el poder que creían que iban a tener (por el Frente de Todos)".

Desde el entorno de Carrió deslizaron que renunciará a su banca una vez que esté aprobado su trámite de jubilación, que indicaron que iniciará mañana, y podría estar finalizado recién para inicio del 2020.

La referente de Cambiemos también se refirió al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien llamó "canicoima". El magistrado lleva adelante una investigación para determinar si allegados a la diputada realizaron espionaje de forma ilegal. "Es un coimero. Es un delirio propio de un hombre que se corrompió y se enriqueció", dijo al respecto.

Al ser consultada sobre si creía que el accionar del juez era parte de una "venganza K", respondió: "No queremos que haya venganza. La república es nuestra y la hemos conseguido con mucho dolor".

Sobre el final de la entrevista y con un ánimo visiblemente relajado, lanzó: "No quiero esa banca, no puedo sostenerla físicamente. Ya no quiero ser nada, solo quiero ser una mujer".

