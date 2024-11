La expresidenta Cristina Kirchner publicó una carta a horas del fallo que se conocerá este miércoles por la causa Vialidad, la cual si se ratifica implicará la inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. En el texto, titulado "Los copitos de Comodoro Py", en referencia a los jueces de la Cámara Federal de Casación, indicó que buscarán "proscribirla" con un fallo en su contra.

"Mañana a las 11hs verás nuevamente en acción a “Los Copitos de Comodoro Py” cumpliendo la orden impartida por el Grupo Clarín en la tapa publicada días después de que intentaran asesinarme en la puerta de mi casa. ¿Te acordas? “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá” era el título de la nota del editor del diario Clarín de ese día. O sea; si no me mataron, tengo que estar presa", comenzó expresando, en un texto de cinco páginas.

Para Fernández de Kirchner, se trata de Mariano Borinsky ("que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos"); Gustavo Hornos ("que visitaba a Macri en la Rosada"); y Diego Barroetaveña, a quien definió como "dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

También defendió su inocencia y sostuvo que la condena es por un delito que nunca pudo haber cometido como Presidenta, en referencia a la acusación por administración fraudulenta en obras viales "aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015".

"Tan es así, que ningún Jefe de Gabinete de la Nación -constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país- fue acusado y que el propio Ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo", subrayó.

Posteriormente citó las conclusiones del actual Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que fueron incorporadas a la causa Vialidad a raíz de su papel como experto legal. Allí Barra sostenía que "el Presidente es ajeno al ejercicio de la administración general del país, cuya competencia corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros". Y agrega:"La responsabilidad administrativa, civil y penal, corresponde al Jefe de Gabinete de Ministros y a los demás ministros, en los términos del art. 102, CN.”

Cristina Kirchner calificó de "show" la causa Vialidad, donde fue condenada en primera instancia

Para la exmandataria Vialidad "empezó como un show y va a terminar de la misma manera". Luego agregó que la primera audiencia que se realizó fue en mayo del 2019, en pleno año electoral. Aquel año, Alberto Fernández terminaría siendo elegido presidente con Cristina Kirchner como vicepresidenta.

"Necesitaban sentarme en el banquillo de los acusados exactamente un mes antes del cierre de las listas de candidatos para la Presidencia de la Nación de ese año. Estiraron el juicio durante 4 años a razón de una audiencia por semana, para poder llegar al comienzo de otro año electoral marzo del 2023- cuando leyeron “los fundamentos” de la condena. ¿Por qué no te enteraste de lo que paso durante casi 4 años? Porque desfilaron decenas de testigos y peritos y no existió ni una sola prueba en mi contra", continuó.

Cristina Kirchner se reunió con dirigentes del PJ en SMATA antes del fallo que ratificaría su condena

"A pesar de que siempre notifican sus fallos por medios digitales colgando los mismos en la web, en esta oportunidad insólitamente decidieron cambiar el procedimiento. Con un mes de anticipación -casi como se anuncian los estrenos de la películas- no sólo comunicaron que iban a realizar una audiencia pública para que la lectura de la condena contra mi persona sea televisada, sino que la dejaron para el día de mañana, 13 de noviembre, cuatro días antes de la fecha que estaba prevista para la elección de autoridades del Partido Justicialista, en la cual íbamos a participar, en mi caso como candidata a Presidenta. Tanta puntería electoral no es casualidad y se nota mucho", analizó Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner dijo que quieren proscribirla para las elecciones legislativas del 2025

En la continuación de su carta, expresó que en La Nación y otros medios los jueces difundieron que se iba a confirmar la condena a 6 años. "A pesar de no tener antecedentes y de que el propio fiscal no pidió la pena máxima prevista para el delito de administración fraudulenta, igualmente “Los Copitos de Comodoro Py” van a condenarme por 6 años de prisión en contra de su propia jurisprudencia", expresó.

"¿Pero cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol", arremetió la exvicepresidenta.

Sobre el final, en un apartado titulado "Castigar para disciplinar", indicó que la persecución mediática-judicial "tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que HACEN y CONDUCEN gobiernos nacionales, democráticos y populares; pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical".

Finalmente cerró: "Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo".

Gi