Cristiano Rattazzi: "Es mejor tener autos europeos que brasileros, son de mejor calidad y más baratos"

Cristiano Rattazzi analizó este lunes 1 de junio el acuerdo de libre comercio alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea, y aseguró que en el país hay "una invasión de vehículos brasileños" y que "es mejor tener europeos que probablemente son de mejor calidad y hasta más baratos".

"Es muy saludable para la Argentina que se abra un poco más", recalcó el CEO de Fiat Argentina sobre el convenio con Europa, y agregó que, si se quiere crear competitividad, "no puede haber algo que salga 20% más caro que en el resto del mundo" porque "no vamos a poder exportar a nadie o tendremos que llevar el dólar 25% arriba y eso no tiene ningún sentido lógico y económico para el país". "Toda la cadena va a tener que adaptarse", advirtió en declaraciones en el programa Terapia de Noticias.

El empresario ítalo-argentino sostuvo, además, que ve de forma favorable que en el país se "flexibilice el sector laboral" y que se realice "una reforma previsional" que sea "sustentable" en el tiempo. "La reforma tributaria sacó muchos impuestos distorsivos, pero todavía no se aplica. Hasta volvieron las retenciones, que es un absurdo, pero había una emergencia y en emergencias se pueden hacer muchísimas cosas", expresó.

En la misma línea, el CEO se refirió hace pocos días al gobierno de Mauricio Macri, al que calificó como "el mejor de los últimos 70 años" y relativizó las suspensiones de los trabajadores en su empresa y la reducción de salarios al 75%. "Siempre hemos tenido que suspender trabajadores y luego tomarlos", afirmó.

Este lunes, se publicó completo el documento que muestra las condiciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Uno de los aspectos más destacados, en favor de los países sudamericanos, es que la Unión Europea liberalizaría el 82% de las importaciones agrícolas, mientras que las importaciones restantes estarán sujetas a compromisos de liberalización parcial, incluidos los contingentes arancelarios para productos más sensibles.

Además, se eliminará completamente los aranceles para importaciones en sectores como automóviles, autopartes, maquinaria, productos químicos y farmacéuticos. Para cada uno de estos sectores, se liberalizarían más del 90% de las exportaciones de la UE.

AB/FF