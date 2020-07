El cruce entre Feinmann y Pastor: "¿Vos te creés que yo no sufrí aprietes de Marcos Peña?

Este martes por la noche, los periodistas de la señal de A24, Facundo Pastor y Eduardo Feinmann, en el habitual pase entre sus programas, se cruzaron por el caso de Santiago Maldonado y terminaron hablando de "aprietes" que sufrieron en el gobierno de Mauricio Macri.

El diálogo comenzó cuando Feinmann apuntó fuertemente contra Miriam Lewin, Defensora del Público, que había criticado el discurso de odio del colega Baby Etchecopar: "Ella dijo que apunta a que Baby Etchecopar no sea más escuchado en los medios. Cuando un funcionario público dice que apunta a que un periodista no sea más escuchado, es que lo quiere borrar del mapa de los medios. Ella tiene poder. Eso es nazi, es fascista. Ella fue montonera, ella se jactó de poner bombas y entregar a sus compañeros. Y después de exilió. Pero no en Cuba, ni en Rusia, en Nueva York. Es la que preparaba en el grupo Clarín informes especiales para destruir gente. Le destruyeron la vida a Beatriz Salomón con Daniel Tognetti. Hoy es Baby Etchecopar, mañana sos vos".

Allí, Facundo Pastor le respondió: "Pero Eduardo sin atentar contra la libertad de expresión ¿de qué manera un funcionario de estado podría decir 'no hables más'?"

Y Feinmann retrucó que "si apunta a que no sea escuchado en la sociedad es que va a hacer algo para hablar con los dueños de los medios que lo contratan para que lo echen".

En ese momento comenzó el tema de los aprietes cuando Pastor dijo que "eso sería un apriete" y Feinmann le repreguntó: "¿Y vos no creés que hay funcionarios que quieren eso?".

"Pero eso existió siempre y existirá siempre", dijo Pastor. Y Feinmann asintió pero aludiendo al kirchnerismo: "Bueno sí, durante 12 años existió".

Alli, Pastor recordó un apriete durante el macrismo: "No mirá, yo un día dije algo en este canal sobre la muerte de Santiago Maldonado, y al otro día recibí una puteada enorme de una persona que estaba muy cercana a Macri. Sólo había dado un hecho objetivo que es que Maldonado se murió en el marco de una represión de la Gendarmería".

Más avanzada la charla, Feinmann recordó también "aprietes", aunque discutió por el caso Maldonado y apuntó con más fuerza a los aprietes del kirchnerismo: "Me parece una barbaridad que digan que Alberto o Cristina Kirchner mandó a matar a Fabián Gutiérrez. De la misma manera se decía de Mauricio Macri con Santiago Maldonado, lo hicieron para voltear un gobierno. ¿Vos te creés que yo no sufrí aprietes de Marcos Peña? Enojado porque no pegaban una en economía dije que para ganar elecciones Peña era Messi y para gobernar era el Pipita Higuaín. No se la bancó. ¿Pero sabés qué? no hubo una oficina del pensamiento, no hubo alguien que dijo a este lo vamos a separar de los medios".

"¿Y qué son los trolls de Marcos Peña?", respondió Pastor.

J.D. / M.C.