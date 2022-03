Cruce entre Cafiero y Lanata: María O'Donnell lamentó las “expresiones inapropiadas” del canciller

El canciller Santiago Cafiero protagonizó una nueva polémica por el discurso en inglés durante su visita a Emiratos Árabes Unidos, pero esta vez insultó al periodista Jorge Lanata durante una comunicación telefónica con Urbana Play. María O´Donnell, la conductora de ese espacio radial, lamentó las “expresiones inapropiadas” del ministro de Relaciones Exteriores.

En respuesta a las críticas de Lanata, Cafiero definió al periodista como un “dickhead” durante una entrevista con el programa radial De Acá en Más. Frente a esto, O´Donnell manifestó en sus redes sociales: “Lamento mucho que las expresiones muy inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados”.

El mensaje de María O´Donnell en redes sociales.

Atónita y entre risas, la conductora repreguntó a Cafiero si le estaba diciendo a Lanata “cabeza de… (pene)”, que sería la traducción precisa del término utilizado por el funcionario. Sin embargo, ante el silencio del ministro, O´Donnell cerró la entrevista con Cafiero y disparó: “El canciller es más picante en inglés que en castellano”.

Tras el video viral, Felipe Miguel ironizó sobre el discurso en inglés de Santiago Cafiero

Las declaraciones de Cafiero sobre la polémica de su discurso en inglés

Luego de ser consultado sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la guerra en Ucrania, desde el estudio, se le preguntó al canciller sobre la polémica generada en torno a su discurso en inglés que ofreció durante la Expo Dubái 2022, en el que quedó en evidencia que su pronunciación del idioma estaba algo oxidada.

“Yo tenía un discurso que estaba en español y cuándo llegué ahí no había traducción simultánea, entonces lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde y de alguna manera, mostrarse también como parte de lo que es la misión diplomática nuestra, que no es agradarle a la pronunciación de quienes quebraron el país”, argumentó Cafiero.

Sin embargo, aprovechó la oportunidad para realizar algunas definiciones sobre Jorge Lanata. “Lanata said stupid things about me and I don't care. I think Lanata is a dickhead”, sentenció Cafiero. Sus declaraciones podrían traducirse al español como: “Lanata dijo cosas muy estúpidas sobre mi. Yo creo que el es un 'cabeza de pene'”.

La respuesta de Lanata

La reacción del periodista no se hizo esperar, ya que utilizó el pase con Eduardo Feinmann en Radio Mitre para rechazar los dichos del ministro de Relaciones Exteriores.

Jorge Lanata le respondió a Santiago Cafiero: "No estás a la altura de las circunstancias"

“Me parece elegante y a la altura de su cargo. Evidentemente no le importó nada, porque mirá como respondió. En off la cancillería me dice que nosotros le hicimos bullying al canciller ayer, ¿vos podés creer?”, indicó Lanata.

En esta línea, consideró al ministro de Relaciones Exteriores como un “desubicado” por insultarlo de esa manera y lo llamó a “reconocer su propia limitación”.

RdC