Los cruces entre Naidenoff y Mayans: los "cara de piedra" versus "los runners"

La sesión virtual del Senado en la que se trató el proyecto para crear una comisión bicameral que investigue los movimientos financieros entre la empresa Vicentin y el Banco Nación, que obtuvo la media sanción, dejó cruces y reproches entre el oficialismo y la oposición, como es habitual.

La oposición votó en contra de la iniciativa al argumentar que se producía una violación del reglamento dado que el protocolo para las sesiones virtuales establece que solo se pueden tratar temas vinculados a la pandemia de coronavirus. Esto provocó diferentes pases de factura entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Cuando le tocó el turno de palabra al titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, expresó su malestar al tratamiento del proyecto y acusó al oficialismo de tratar de perjudicar a la anterior gestión: “Semana tras semana pareciera que alguien tiene que caer de la retórica de la confrontación. Yo creo que hay una hostilidad en el Senado. Primeramente algunos pensábamos que únicamente se limitaba a una agenda, como una especie de revanchismo con el pasado o responsabilizar a la gestión de Cambiemos en las cosas que pasan en la Argentina (...). Nosotros, independientemente de que discutimos bicamerales, investigaciones, modificaciones de sociedades y miremos para adelante, en estos seis meses la verdad es que la economía se desplomó. Y no se trata solamente de la pandemia”.

Lo único que nos está faltando es que algún senador/a proponga en el temario el tratamiento de un nuevo proyecto de investigación de bicameral para responsabilizar a los runners por el aumento de los contagios de la Ciudad, dijo Naidenoff

Luego, el legislador opositor disparó contra la Casa Rosada: “La única noticia que nos da el Presidente a través de un Power Point cada 15 días es que la cuarentena se prorroga. Y mientras eso sucede, un país se derrumba. El Gobierno no tiene ideas, ni propuestas para salir de la crisis. Lo único que nos está faltando en los próximos 15 días es que algún senador o senadora proponga en el temario el tratamiento de un nuevo proyecto de investigación de bicameral para responsabilizar a los runners por el aumento de los contagios de la Ciudad. Porque quizás algún runner de manera asintomática es el responsable de lo que está pasando en Argentina. Y lo digo como ejemplo de lo absurdo de no asumir la realidad”.

Naidenoff también cuestionó que en la Cámara alta se “pierda el tiempo” desde hace cuatro semanas con “un temario alejado de la realidad de la gente, mientras el reino del revés se impone”. En ese sentido, el senador remarcó: “Mientras la recesión golpea día a día el Gobierno recorta salarios a los jubilados pero no se les movió un pelo para que se le conceda con un dictamen del procurador del Tesoro una pensión vitalicia al ex vicepresidente Amado Boudou que está condenado a defraudar al Estado”.

A su turno, el jefe del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, acusó a la oposición de querer proteger al ex presidente Mauricio Macri en los distintos frentes judiciales que se le abrieron desde su salida de la Casa Rosada, en particular, la trama de espionaje durante su gestión.

“Buscan tapar las noticias que van aparecieron, endeudamiento público, el tema de los servicios de inteligencia. Ese es un hecho grave, ahora lo de la provincia de Buenos Aires. Ahí no estaba metido solamente Arribas, Majdalani. Algunos dicen ‘vos sabes que Macri no tenía conocimiento de esto’. No podemos creer esto realmente, no nos tomen de tontos. Macri no tenía conocimiento de lo que hacían con el tema de la deuda sus ministros, tampoco de lo que hacía la gente que trabajaba en los servicios. Entonces, ¿quién estaba como presidente y conducía el destino del país? Tratan de sacarle las responsabilidades”, planteó.

Pregunta el senador Naidenoff qué pasa con la pobreza, la indigencia, la deuda, la falta de propuestas del Estado. Escúchenme, cara de piedra, porque realmente es inexplicable todo esto, dijo Mayans

“Fracasaron en el Gobierno en forma contundente tuvieron caída y falta de consideración por parte del pueblo argentino y vieron una posibilidad en esta emergencia y pandemia de poder recuperarse para las elecciones que vienen. Y algunos hablan de que son peronistas republicanos como el caso de Pichetto que podría recuperar el peronismo republicano. Nosotros no aceptamos devolución, ya se lo llevaron, déjenlo ahí”, manifestó Mayans.

Finalmente, se dirigió al jefe de la bancada de JXC: “Pregunta el senador Naidenoff qué pasa con la pobreza, la indigencia, la deuda, la falta de propuestas del Estado. Escúchenme, cara de piedra, porque realmente es inexplicable todo esto. Y nos hace pensar que buscan un encubrimiento del tema de la deuda, de lo que se hizo en el Central, en la Justicia. Tienen medio a constituir comisiones investigadoras porque qué puede salir de allí, hechos, verdades. La frutilla de la torta es Vicentin. Nosotros pensamos en expropiar una empresa que estaba próspera repartiendo utilidades… una empresa que les timó a los productores pequeños, cooperativas, hizo evidentemente un manejo incorrecto. Y hoy salió un intendente a explicar que la que la fundió fue Macri. Bueno, eso es cierto porque Macri fundió a todo el mundo, hizo bolsa la economía nacional, Por ahí en eso podemos compartir unas visiones, que Vicentin no tiene la culpa”.

B.D.N./FeL