Cuáles son los documentos que se deben presentar para votar en las elecciones en Chaco 2025

Las autoridades del gobierno provincial de Chaco subrayaron que para las elecciones legislativas del domingo 11 de mayo los votantes deben presentar un documento de identidad válido y actualizado, ya que no se aceptarán todos los tipos de DNI. Además, desde el ejecutivo precisaron que los jóvenes de 16 años podrán participar de forma opcional en la jornada electoral en la que se utilizará por primera vez en el territorio la Boleta Única de Papel (BUP).

El sistema fue aprobado el 1 de octubre de 2024 por la Cámara de Diputados de la Nación mediante la Ley 27.781. “Este cambio busca hacer el proceso electoral más sencillo y transparente”, sostuvieron.

Elecciones en Chaco 2025: para que se vota y quiénes son los candidatos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los habitantes chaqueños de entre 18 y 70 años, que aparezcan en el padrón electoral, se encuentran habilitados para acercarse desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas para elegir a los 16 representantes locales que renovarán las bancas de la Cámara de Diputados provincial.

Elecciones legislativas 2025

Los electores que concurran con fotocopias o fotos digitales no podrán emitir su voto en los comicios legislativos. Los ciudadanos pueden acceder al sitio oficial del Tribunal Electoral para consultar las dependencias habilitadas para sufragar.

En diciembre pasado, el actual gobernador de Chaco, Leandro Zdero. optó por desdoblar las votaciones provinciales de las nacionales por lo que los chaqueños acudirán a las urnas en dos ocasiones. Además de elegir en mayo, Chaco deberá votar por 4 de los 127 diputados nacionales y 3 de los 24 senadores nacionales este 26 de octubre.

En Chaco aprueban la baja de Ingresos Brutos en sintonía con lo que pide el gobierno de Milei

Elecciones en Chaco 2025: Cuáles son los documentos válidos para votar

El DNI tarjeta.

La tarjeta del DNI libreta celeste (a menos que incluya la leyenda "NO VALIDO para votar").

El DNI libreta celeste.

El DNI libreta verde.

La libreta de enrolamiento o libreta cívica (en el caso de que sea la última versión del documento que la persona tenga).

El Tribunal Electoral de la Provincia de Chaco específico que no podrán votar aquellas personas que: no figuren en el padrón, no presenten documentación habilitada, certificación de extravío o DNI en trámite, quienes se presenten con un documento nacional de identidad anterior al que figura en el padrón. Como también, se encuentra prohibido concurrir a los centros de votación con fotos digitales y fotocopias.

Elecciones en Chaco 2025: Cuáles son los documentos válidos para votar

Elecciones porteñas: la derecha dividida refuerza al peronismo y se pone a prueba la estrategia de Karina Milei

Qué se vota en Chaco

De acuerdo al Tribunal Electoral Permanente de Chaco, los ciudadanos están convocados a las urnas este domingo 11 de mayo para renovar 16 de las 32 bancas de la Cámara de Diputados de la provincia. Los nuevos legisladores asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre.

En este sentido, el Artículo 97 de la Constitución Provincial establece: “Los diputados durarán cuatro años en sus cargos, a partir de la fecha fijada para la inauguración del período ordinario de sesiones, y podrán ser reelegidos”. Esta renovación parcial se realiza cada dos años.

PM