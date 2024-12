Cumbre del PJ: foto, discusión interna y faltazos

La convocatoria a los consejeros del PJ bonaerense llegó de un número de whatsapp que no tenían agendado y sin que nadie se presente. Fue de manera anónima. En cambio, Máximo Kirchner sí se ocupó de hablar con los tres invitados principales para asegurar su presencia. Lo hizo con Cristina Kirchner, lo hizo con Sergio Massa y hasta con Axel Kicillof, con quien mantiene las mayores diferencias. Se tratará la primera reunión a puertas cerradas de un peronismo que sufre fuertes internas después de la derrota electoral.

Máximo Kirchner cree que es el momento y el lugar para decirse a la cara todas las críticas que surgieron en estos meses. “Todo el que quiera decir cosas, lo va a poder hacer”, dicen desde la organización. Pero muchos dirigentes que vienen cuestionando su conducción no piensan lo mismo. Algunos se ausentarán y otros irán para “no complicar las cosas”, pero descreen de este ámbito de discusión.

“Vamos a terminar el año mejor que lo empezamos”, dicen desde el Instituto Patria por el encuentro que agrupará a Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. El gobernador bonaerense jugará de visitante en un encuentro al que no puede faltar. La foto será nueva, pero la reunión entre estos tres dirigentes no es la primera.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Unas semanas atrás hubo un encuentro en el que la dos veces presidenta le dejó en claro que en la provincia de Buenos Aires se deberá votar el mismo día, más allá de que haya dos sistemas distintos para la lista de diputados nacionales y las candidaturas bonaerenses. Sergio Massa también avisó: “elección concurrente sí”.

El gobernador viene retrasando el debate por la falta de acuerdos. Esta postura, por ejemplo, no era compartida ni por Calle 50, en donde funciona la Gobernación, ni por algunos intendentes. En realidad, nadie tiene en claro qué camino tomar. CFK se lo marcó, ahora habrá que esperar qué termina definiendo Kicillof.

Pero lo cierto es que más allá del sistema de votación que se debe resolver de inmediato, el diálogo no avanza. En La Plata tampoco creen que este encuentro que será el lunes sirva de mucho. La última reunión del PJ bonaerense fue en febrero, lo que habla del desorden del partido. En aquel entonces, Victoria Tolosa Paz se quejó de la falta de representatividad del gobernador y en aquel entonces se explicó que Kicillof no tenía un cargo en el partido provincial (sí en el nacional). Ahora fue invitado. Tendrá a varios dirigentes de La Cámpora, como Mayra Mendoza enfrente. ¿Hablará y contará sobre el destrato que siente?

Otros pegarán el faltazo. Así lo decidió Jorge Ferraresi que es consejero por la tercera sección electoral. El intendente de Avellaneda no cree que éste sea el ámbito de discusión ya que no acepta la conducción de Máximo quien se quedó con el partido bonaerense por un arrebato. “La foto del lunes no va a representar lo que pasa. No estamos en un momento para hacer una foto pública, primero hay que conversar y buscar puntos de acuerdo”, dicen desde Avellaneda. Hay aún una postura más dura que dice que tampoco ahora es tiempo de diálogo, que los dejaron afuera de las listas en las últimas elecciones y que el año próximo habrá dos listas: con o sin el aval de Kicillof.

Otros dirigentes críticos de la conducción partidaria como Andrés “Cuervo” Larroque estarán presentes. Si tiene cosas para decir en el encuentro o no, lo verá en el momento y de acuerdo al clima con el que se encuentre en una reunión en la que el temario es tan abierto como la frase “análisis de la situación política” que se adelantó en la convocatoria.

La presencia de Sergio Massa será una muestra de que para el excandidato a presidente no hay otro camino que la unidad. El líder del Frente Renovador mantiene el silencio público, pero está activo. No sólo en la búsqueda de que el espacio no se rompa, sino también en ponerle un freno al gobierno de Javier Milei desde el Congreso. También piensa en sumar: mantiene buenos vínculos y diálogos habituales con muchos dirigentes que el año que viene se quedan sin cargo y que no tienen partido que les asegure sobrevivir. Y si UxP detona, también tiene planes. Nunca se queda sin ellos cuando se trata de política aunque diga que ahora ocupa su tiempo en la actividad privada.