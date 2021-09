Dady Brieva: "Hay que reestructurar todo para salir de la piña que hemos recibido"

El actor y militante del Frente de Todos, Dady Brieva, manifestó su sorpresa por los resultados de las elecciones primarias del domingo pasado, al tiempo que consideró que el gobierno debe "reestructurar todo" y mejorar la comunicación.

"Nos tiene como sorprendidos, angustiados de la época desde el domingo pasado, tratando de salir de esta piña que hemos recibidos", manifestó el conductor de radio que lamentó que en su programa ningún integrante del gobierno quiso salir al aire este jueves 16 de septiembre.

"Algo tenés que decir, salir para decir 'no hay nada, estamos trabajando para que eso ocurra'. Esos gestos que son interesantes, tranquilizan cuando hay una movilización de todo un pueblo, como el nuestro, el peronista, que ha sentido el golpe", precisó Brieva.

Consultado por cómo ve al gobierno y el estado de tensión de la coalición, Dady afirmó que en la campaña electoral de 2019 había visto buenas propuestas del presidente Alberto Fernández, pero que ahora deben reestructurar todo. "Veo en Alberto Fernández que hay cosas que sirven para un tiempo. Esto sirvió para un momento en que sólo con Cristina Kirchner no alcanzaba", señaló.

"Ahora en que hay que reestructurar todo, siempre con Alberto Fernández, por supuesto, pero se necesita otro tipo de comportamiento. Llegan todos los días vacunas, ya se están vacunando, ya ni se dicen las cifras de los infectados y de los que mueren. Pasó el siglo pasado la pandemia, ahora hay otras necesidades y tenemos que estar atentos para tratar de solucionarlas", agregó.

Asimismo, cuestionó que hay buenos datos de la gestión del gobierno que no se informan de la manera correcta: "Hay un montón de cosas que no se comunican. Le dimos remedios gratis a los jubilados y lo comunicó el Ministro de Interior. Los números fiscales están cabeza a cabeza con los de Angela Merkel, hacemos goles y no los gritamos. Una cosa muy rara", destacó.

En otro orden, apuntó a Elisa Carrió, quien dijo que Cristina Kirchner había orquestado un golpe de Estado: "Ojalá que tengamos la misma vara de un lado y del otro para que las declaraciones desafortunadas sean juzgadas de la misma manera. Por mucho menos recibí 10 denuncias penales".

JD / DS