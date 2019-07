Daniel Santoro declaró durante cinco horas ante Ramos Padilla: "No me pidió revelar fuentes"

El periodista Daniel Santoro salió esta tarde del Juzgado Federal de Dolores tras prestar declaración indagatoria ante el juez Ramos Padilla en la causa por presunto espionaje y extorsión por la que está detenido el falso espía Marcelo D'Alessio. Cinco horas fue la duración total de la presentación.

Santoro remarcó la importancia de defender la libertad de expresión y la preservación de las fuentes de información en el ejercicio del periodismo. "El juez no me pidió revelar fuentes. Sólo hice comentarios sobre D'Alessio en la medida en que él usó mi nombre sin mi conocimiento y sin mi autorización para extorsionar personas", dijo ante la prensa aposta en el exterio del juzgado.

"Comenté que me llamaba la atención lo que dijo el ex gerente de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat sobre sentirse cohesionado, mientras mandaba chat a D'Alessio si venía a la entrevista conmigo de civil o con corbata. Durante el almuerzo lo trataba de Marce", remarcó.

En cuanto al trato de los funcionarios judiciales, dijo: "El doctor me mostró los indicios. Leyeron las acusaciones. Los indicios son chats de Marcelo D'Alessio, porque no constituyen ninguna actitud de parte mía participando de operaciones de inteligencia. Yo contesto cosas como 'Ok', 'Excelente' y demás. Tuve un tratamiento respuesta del juez y del fiscal. Contesté todas las preguntas. Espero que no se enganchen con lo que quieren hacer Sifuentes y Etchebest".

La abogada de Etchebest presentó una denuncia contra Bonadio y apuntó contra Santoro

"A Brusa Dovat le pregunté dos veces si daba su consentimiento para las declaciones en Sarquis. Cuenta que antes de conocer a D'Alessio cuenta que había sido amenazado por el venezolano SEBIN. D'Alessio habla como un comando. Lo de D'Alessio son todas falacias", lanzó.

La situación judicial. El juez tiene 10 días para decidir si lo procesa, si declara la falta de mérito o si lo sobresee. "No hay pruebas en mi contra. No hay nada para procesarme, espero una decisión ajustada a derecho", concluyó.

En tanto, para mañana está citado por sexta vez el fiscal federal Carlos Stornelli, quien paralelamente afronta un sumario administrativo por no haber concurrido a Tribunales en los llamados anteriores, por lo que está declarado "en rebeldía".

