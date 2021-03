Daniel Scioli: "¿Bolsonaro racional? Yo no califico presidentes"

Desde Brasilia, el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, fue entrevistado este miércoles 10 de marzo por Edi Zunino vía Zoom, y habló sobre el Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, e incluso confesó que “le cuesta calificar a un presidente por respeto a su investidura”. Además, reveló que hace un mes ya sabía de la anulación de las condenas de Luiz Inácio Lula da Silva y aseguró que “está bien que se deje de judicializar la política”.

“¿Vos te encontraste con un Bolsonaro racional?”, le preguntó Edi Zunino al ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires. “Me cuesta calificar un presidente por respeto a su investidura. Soy una persona racional, responsable, perseverante y tenaz y no me rindo ante las adversidades. Yo estuve 15 meses en la Casa de Gobierno, donde más de una vez vi a cada uno de los ministros y permanentemente me reúno con todos los niveles del Gobierno, incluido el propio Bolsonaro muchas varias ocasiones”, detalló Scioli.

A su vez, admitió que habló con los hijos del presidente brasileño y que les explicó “algunas cosas”, ante el comentario de Zunino de que “acá (los hijos) tienen peor fama que Bolsonaro”.

Con respecto a la Cumbre del Mercosur que se realizará el 26 de marzo, el embajador admitió que Bolsonaro visitará a la Argentina, que, según Scioli, es el tercer socio comercial del país limítrofe. “Nos reunimos, charlamos, hablamos de los intereses de los países, no de las personas”, indicó sobre el apoyo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte del mandatario de Brasil.

En otro tramo, contó que, junto al ministro de agricultura, Luis Basterra, terminaron de levantar “47 vetos a productos básicos argentinos” y reveló también que la empresa brasileña Tramontina “abrirá por primera vez en la historia una planta en nuestro país”.

Scioli: Bolsonaro y Fernández encauzaron la relación con "sentido común"

Sobre la anulación de las condenas de Lula Da Silva

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recuperó el pasado lunes sus derechos políticos, luego de que el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, anulara todas sus condenas por corrupción, en un momento de escándalo generado por la filtración de mensajes que desnudaron el trabajo conjunto entre fiscales de la Operación Lava Jato y el entonces juez Sergio Moro en contra del líder opositor.

“Es un tema que venía siguiendo de cerca. Pude tener de forma anticipada la novedad que Lula iba en camino a recuperar los derechos políticos, y hoy en las próximas horas va a haber más novedades. Seguramente sea un fallo contundente”, subrayó Scioli.

Ante la consulta sobre si este episodio repercute en el Gobierno argentino, el embajador respondió: “Esta bien que se deje de judicializar la política”.

