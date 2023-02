"Dejemos de ocultar la menstruación", pidió la ministra de las Mujeres por el "incidente" de una modelo en TV

La panelista y modelo Sofía “Jujuy” Jiménez comenzó a bailar frente a las cámaras, hasta que la conductora Georgina Barbarossa la frenó por un rastro de líquido menstrual en su pantalón. Jiménez se sintió avergonzada por el episodio y más tarde llegaron las declaraciones de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, quien analizó la situación y dejó en claro su postura. "Que no nos de vergüenza. Dejemos de ocultar la menstruación”.

La secuencia tuvo lugar en el programa A la Barbarossa, transmitido por la pantalla de Telefe. Si bien la conductora trató de minimizar los hechos y darle tranquilidad a la modelo, la mujer se mostró afectada por la circunstancia: “Ay, no, no, no... Ay, estoy temblando, Georgi”.

“Nos pasa a todas las mujeres, así que tranquila. Andá a cambiarte y ya venís”, respondió Georgina mientras la joven abandonaba el estudio.

Cuando regresó Jiménez pidió disculpas y le agradeció a los televidentes y personas de su entorno que se solidarizaron con la modelo. “La gente está mandando muchos mensajitos, muchas gracias. Es verdad, nos puede pasar a todas. Naturalicémoslo, [estoy] orgullosa de ser mujer”, expresó Sofía “Jujuy” Jiménez.

A continuación, se conocieron las declaraciones de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, quien remarcó la necesidad de "no ocultar" este tipo de escenas y dejar de considerarlas como "un incidente" desafortunado.

Ayelén Mazzina: "Dejemos de ocultar la menstruación”

"¡Ningún accidente!", comentó Mazzina en su cuenta de Twitter.

"Lo que sucedió en A La Barbarossa es algo que nos pasa a todas las personas que menstruamos 1 vez al mes, durante más 40 años de nuestras vidas. Que no nos de vergüenza. Dejemos de ocultar la menstruación", propuso la funcionaria del Frente de Todos.

"Por eso, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad trabajamos una línea que promueve el acceso a la información y a la copa menstrual de manera igualitaria", detalló en redes sociales.

Connie Ansaldi: "Me pasó mil veces"

Tras la viralización del video donde quedó registrado el incómodo momento que vivió la modelo, circularon en Twitter comentarios en clave solidaria con la protagonista.

“Lo que le pasó a Jujuy (en realidad no le pasó nada, simplemente se vio algo q no se suele ver), me pasó MIL VECES", observó Connie Ansaldi en sus redes.

"A veces te indispones antes de la fecha (las mujeres no somos relojes) A veces tu copita, toallita, tampón, no resiste (sobre todo si menstruas mucho)”, explicó.

