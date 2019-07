Denuncian a pilotos que difundieron mensajes en aviones por "delito de acción pública"

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) denunció penalmente este jueves a los pilotos que leyeron mensajes contra el Gobierno en los vuelos de Aerolíneas Argentinas por considerar que se podría haber "puesto en riesgo la seguridad de las aeronaves". La denuncia recayó sobre el Juzgado Federal N°6, a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral. La investigación estará en manos del fiscal Carlos Stornelli.

La denuncia reclama "que se analice si las conductas desarrolladas implican la posible comisión de un delito de acción pública, en su caso, si se habría puesto en peligro la seguridad de las aeronaves en los términos del artículo 190 del Código Penal, como así también si existió alguna vulneración a la libertad ambulatoria de los pasajeros o su situación anímica".

La presentación en la Justicia la realizó el titular de la ANAC, Tomás Insausti, quien precisó que violan "lo establecido en el Manual de Operaciones del Explotador (MOE) y las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil". Según el documento, los reclamos constituyeron "una serie de comunicados de contenido ajeno a las normas que regulan la actividad en violación a lo establecido en el Manual de Operaciones del Explotador (MOE) y las regulaciones Argentinas de Aviación Civil".

El presidente de Aerolíneas asegura que los pilotos hacen campaña "a favor del kirchnerismo"

En un comunicado firmado el 19 de julio, APLA señaló que el Gobierno pretende "implementar un proceso liberalizador en materia de política aerocomercial", lo que beneficia a "empresarios extranjeros" en detrimento de los intereses nacionales. "Manifestamos nuevamente nuestra preocupación por la degradación que está sufriendo el sistema aerocomercial producto de la ineficaz gestión de desregulación y falta de inversión en infraestructuras", agregó.

"Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos", abría el mensaje pronunciado por un comandante de vuelo leído al aterrizar el avión, mientras los pasajeros esperaban para descender. "Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios".

En el comunicado, el comandante aseguraba que desde el Gobierno "han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican: devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias. Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina".

Aerolíneas Argentinas "va a terminar 2019 con 200 pilotos menos y desprogramando el 30% de su flota de largo alcance", lo que afecta la viabilidad de la empresa, según APLA. El sindicato se refirió también a la situación de Latam, que pretende flexibilizar las condiciones de trabajo de sus empleados con 19 cambios al Convenio Colectivo de Trabajo.

"Cuando digo termina mal es porque al no tener voluntad de diálogo ni de revertir las políticas equivocadas, profundizan los conflictos", dijo Pablo Biró, presidente de APLA. "Yo ya había anticipado que esto terminaba mal porque hay una provocación permanente: extranjerizan la aviación y toman medidas perjudiciales para nuestros puestos laborales y la conectividad de los usuarios", criticó.

"Si el Gobierno quiere escalar, el conflicto va a escalar. Esto termina mal. Cuando digo termina mal es porque, al no tener voluntad de diálogo ni de revertir las políticas equivocadas, profundizan los conflictos", aseguró Biró al ser entrevistado en radio AM 530.

"Es el kirchnerismo tratando de generar lío"

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, sdijo este jueves que la lectura de mensajes sindicales en aviones "es política, es el kirchnerismo tratando de generar lío".

El funcionario participó este mediodía de una recorrida en las obras que se llevan adelante en el Aeropuerto Ingeniero Ambrossio Taravella de la ciudad de Córdoba, y en rueda de prensa explicó que las protestas "plantean casos puntuales de alguna empresa con alguna dificultad, no plantean todas las empresas nuevas que surgieron y todos los puestos de trabajo que se crearon, por eso es falso lo que están planteando".

"En la Argentina hay 5.800 puestos nuevos de trabajo en el sector aéreo. Estamos hablando solo del sector aéreo, es por la campaña, es por una mirada de no perder privilegios, tengan en cuenta que algunos sindicatos definían hasta hace no mucho quién trabajaba y quién no trabajaba en el sector aéreo", dijo el funcionario, quien agregó: "Está mal lo que hacen, está prohibido y el organismo regulador y la compañía aérea van a hacer todas las cosas que tengan que hacer".

"Cualquiera que proteste es kirchnerista"

El ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, dijo este jueves que "a cualquiera que proteste se lo tilda de kirchnerista" de parte del Gobierno. "Cuando sufríamos paros no acusábamos a los sindicatos de macristas", recordó, y agregó que "desde que (Mauricio) Macri se hizo cargo del país Aerolíneas pierde cada vez más plata".

Recalde cuestionó al gobierno por "querer asociar la protesta social con una cuestión electoral". "A cualquiera que proteste se lo tilda de kirchnerista", dijo en una entrevista radial. "Lo que no se puede hacer, cuando uno tiene una responsabilidad es enfrentarse a los trabajadores", dijo Recalde, que reclamó "discutir el fondo de la protesta porque Aerolíneas se está fundiendo".

"Un sindicato peronista en campaña"

El actor y exreferente del radicalismo Luis Brandoni, que voló en uno de los aviones donde se produjeron los reclamos, dijo a radio Con Vos: "Estuvo mal porque estamos en campaña: los muchachos son de un sindicato de peronistas que están haciendo campaña". "Me gustaría que le pudieran preguntar a esos muchachos por qué hacen paros sorpresivos y dejan varadas a miles de personas en el país y en el exterior", agregó Brandoni.



"Están acostumbrados a mentir y a la mentira, cerca de los 80, no me la como más", se quejó Brandoni. "No es un comunicado cualquiera: estamos en campaña y ellos están interesados en que gane la oposición, que gane el kirchnerismo o todos los peronismos que haya. "Yo soy radical, pertenezco a Cambiemos y los defiendo como corresponde", respondió a los ataques personales que recibió.

