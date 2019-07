Patricia Bullrich, sobre la protesta de pilotos de Aerolíneas: "La gente tiene que empezar a decir que no quiere esos mensajes"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó este miércoles 24 de julio de "ilegal" la protesta de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, que incluyó la lectura de mensajes críticos al Gobierno a bordo de diferentes vuelos. La funcionaria relacionó, además, la medida con una presunta campaña del kirchnerismo de cara a las próximas elecciones, y hasta arengó a los ciudadanos a "reaccionar" ante una nueva acción de este tipo.

"Es algo absolutamente ilegal. Es propaganda fuera de lugar. Los pasajeros no tienen por qué escuchar el mensaje utilizando el medio de trabajo", aseguró Bullrich durante una entrevista al canal A24. "Si me pasa eso en un avión, me paro y les digo: 'Me saca ese mensaje ya'", afirmó la ministra en declaraciones al canal A24, y agregó: "Esa cosa de querer meter mensajes a la fuerza no va, eso es el kirchnerismo. La gente tiene que empezar a decir 'no queremos escuchar tu mensaje, no nos interesa y pensamos distinto'".

El presidente de Aerolíneas asegura que los pilotos hacen campaña "a favor del kirchnerismo"

El mensaje. Esta semana, una inusual protesta de los pilotos agrupados en de la Unión de Aviadores de Líneas Aéres (UALA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) generó alarma dentro del Gobierno y la rápida reacción de Aerolíneas Argentinas que ya anticipó que abrirá sumarios internos y aplicará sanciones a todos lo trabajadores que adhieran a la medida de reclamo. Se trató de un comunicado que los pilotos leyeron al aterrizar en el que denunciaron “la actual política aerocomercial“ del Gobierno por poner en “riesgo miles de fuentes laborales en el país”.

"Les habla el comandante. Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política aerocomercial hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen la dotación con pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias", decía el texto que se leyó a bordo. "Ante esta situación, que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina. Los cielos también son de cada uno de ustedes. Desde ya, agradecemos su comprensión", recalcaba.

Protesta en aviones: pilotos aseguraron que seguirán leyendo mensajes en los vuelos

En este marco, Luis Malvido, presidente de la empresa, apuntó contra los gremios que "apoyan la campaña política" de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y anunció, también, que tomará medidas para que "esto no se siga repitiendo". La empresa comenzó a reunir información de los vuelos en los cuales se emitió el comunicado para pedirle a cada piloto un descargo correspondiente. Además, indicaron que se envió un correo electrónico a todos los empleados "para recordarles que este tipo de práctica está totalmente prohibida por el manual de procedimiento de la compañía".

AB/FeL