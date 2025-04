Desde el "Ángel de la muerte", hasta los jerarcas nazis más buscados: qué dicen los documentos desclasificados por el Gobierno

Tras un pedido formal presentado por una organización contra el antisemitismo, el gobierno de Javier Milei resolvió desclasificar documentos oficiales que mencionan la presencia en Argentina de criminales nazis. Uno de ellos, Josef Mengele, que era conocido como "el ángel de la muerte", fue responsable del asesinato de miles de personas y de realizar experimentos con algunas de sus víctimas. La información, que se puede consultar de manera pública en el sitio web del Ejecutivo, presenta detalles más que interesantes.

Los documentos, que se presentan en forma de recortes de diarios, archivos, misivas, fotografías y más, muestran, por ejemplo, qué fue lo que sucedió con Mengele mientras se lo buscaba intensamente para juzgarlo por sus crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Increíblemente, el médico nazi se ocultaba en la ciudad de Buenos Aires. El detalle: en un principio, ni siquiera se cambió el apellido para aparentar mientras caminaba por las calles porteñas.

El "Ángel de la muerte" se había escapado hacia Argentina

Sin embargo, poco después, el jerarca nazi se movía por Argentina bajo la identidad falsa de "Gregor Helmut", presentado como oriundo de la región italiana de Trento. De acuerdo a los registros, primero fijó domicilio en Arenales 2460, en la localidad bonaerense de Florida, y más tarde en Paraná 140, en el barrio porteño de Monserrat.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En Buenos Aires, siendo viudo, se casó nuevamente con Marta María Will, una compatriota y ex esposa de su hermano menor fallecido, y adoptó como hijo a su sobrino Karl-Heinz. En 1956, todos solicitaron certificados de buena conducta para poder viajar a Chile. Un informe dirigido al jefe de la División Asuntos Extranjeros revelaba que Alemania ya había pedido la extradición de Mengele, quien enfrentaba una condena de cadena perpetua. Sin embargo, el pedido habría sido rechazado y el gobierno argentino no tomó ninguna medida, amparándose en supuestas fallas de forma y procedimiento.

Los archivos revelaron información sobre el paradero de diversos jerarcas nazis en nuestro país

La desclasificación de documentos impulsada por el gobierno de Javier Milei reveló más información impactante sobre hechos históricos hasta ahora poco conocidos. Entre los archivos, salió a la luz el decreto firmado en 1995 por el entonces presidente Carlos Menem, en el que se autorizaba la extradición de Erich Priebke, un alto jerarca nazi de las SS refugiado en Argentina.

También se difundieron decretos de 1980 emitidos por la dictadura militar, que autorizaban la liberación de figuras como Carlos Menem, Jorge Alberto Vázquez y Orlando Benjamín Reynoso, detenidos bajo sospecha de participar en la resistencia contra el régimen. A pesar de su liberación, el gobierno de facto estableció que continuarían aplicándose algunas sanciones en su contra, según lo dispuesto en un acta institucional de 1976.

Finalmente, otro de los descubrimientos fue un documento de 1963, que detalla la creación del Plan Militar General para la Defensa del Continente Americano frente a una posible agresión comunista. Este plan refleja cómo, incluso en gobiernos constitucionales, existía una fuerte preocupación por la influencia soviética en la región.

Nazis en Argentina: desclasificaron archivos sobre la llegada y actividades de jerarcas en el país

Cómo se tomó la determinación de publicar los documentos

En su portal oficial, el gobierno brindó una serie de detalles en los que explicó la manera en que se dio la iniciativa: “Estos documentos ingresaron al Archivo General de la Nación en 1992, en cumplimiento del Decreto Presidencial 232/1992 de aquel año y del Artículo n° 4 de la Ley Nacional 15.930/61 sobre funciones otorgadas a dicho Archivo. En el primer artículo del decreto se dejaba sin efecto la reserva por "razones de Estado" de la documentación relacionada con criminales nazis. Además, el segundo artículo de dicho texto se ordenaba la entrega al Archivo General de la Nación (AGN) de toda la documentación que los organismos del Estado Nacional que tuvieran reservados en sus archivos “por razones de Estado”, en el plazo posterior al mes de publicación del decreto, con fecha del 3 de febrero de 1992”; reza el texto.

Los archivos consisten en recortes de diarios, documentos, misivas y declaraciones

A su vez, señalaron que los registros “son fruto de las investigaciones realizadas por la Dirección de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Gendarmería Nacional, entre la década de 1950 y 1980” y que “el corpus involucra más de 1850 documentos reunidos en 7 expedientes”.

No es la primera vez que esta documentación ve la luz: ya había sido desclasificada por Carlos Menem a través del Decreto N° 232/1992, que dejaba sin efecto toda reserva por “razones de Estado” de información “relacionada con criminales nazis”. Sin embargo, sólo podía consultarse en una sala del Archivo General de la Nación especialmente habilitada.

TC / ds