Día del Ejército, Aramburu y Montoneros | Agustín Rossi fue contundente: "Tenemos la obligación de mirar hacia adelante"

El 29 de mayo de 1810 la Primera Junta dejó por escrito el reconocimiento al papel del ejército durante la revolución de Mayo. Además, se establecieron pautas y nuevas organizaciones para la lucha por la Independencia que se concretaría en 1816. A partir de ese momento, esa fecha quedó como el día del Ejército Argentino.

Hoy, 210 años después, tanto el Ejército como el resto de las Fuerzas Armadas tienen una tarea fundamental en la lucha contra la pandemia. Bajo este contexto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, dialogó con PERFIL no solo sobre la fecha tan especial, sino también sobre el secuestro del general Pedro Eugenio Aramburu, hecho que cumple 50 años (29 de mayo de 1970) y terminaría con su asesinato en manos de Montoneros.

PERFIL: - Hoy cumple años el Ejército en medio de un contexto particular por la pandemia. ¿Qué le genera esta jornada?

Rossi: - Es muy importante por el día de su creación. Cumple 210 años, los mismos que la Patria y encuentra al Ejército argentino en una tarea que está generando un enorme reconocimiento en la población. Una tarea en donde el ejército está mostrando, como dije el pasado 2 de abril, que no hay una sola forma de defender la soberanía. El 2 de abril de 1982 se defendió la territorialidad. Hoy se trata de defender la salud de nuestro pueblo. Esta acción generó mucha empatía de la sociedad argentina que yo celebro y me pone muy contento porque es el lugar en el cual tienen que estar las Fuerzas Armadas.

La vida de Norma Arrostito, la única mujer que participó del secuestro de Aramburu​



- ¿Cómo es hoy la tarea del Ejército con la pandemia?

- Nosotros arrancamos casi primeros que todos, a principios de febrero, cuando aplicamos el protocolo en Bases Antárticas. El virus recién había llegado a Italia. Pero nos informaron que ciudadanos chinos iban a desembarcar, por lo que decidimos los protocolos. Cuando sale el primer caso, el 3 de marzo, el presidente Alberto Fernández me dice de poner la capacidad de las FF.AA. en la pandemia y empezamos a organizarnos. La mesa se reúne todos los días a las 9 AM de lunes a sábados. Y algún domingo también lo hemos hecho. Además de los jefes también están miembros de la estructura de Defensa. Entonces es un gabinete mixto entre civiles y militares. Lo primero que hicimos fue tomar la decisión de dividir la Argentina en 14 mandos operacionales. Suele abarcar una o dos provincias, salvo Buenos Aires que se divide en tres: AMBA, norte y sur. Vale aclarar que no actuamos por nosotros mismos, sino por requerimiento de gobernadores e intendentes. Desde allí salieron la totalidad de las tareas que venimos realizando. Al día de ayer (jueves) realizamos 4382 tareas.

- ¿Qué implica, para entender, lo que llama "una tarea"?

- Movilizar militares y medios. En total ya desplegamos casi 55 mil hombres y mujeres. Hablamos de un total de 80 mil personas en la Fuerzas Armadas. Repartimos cuatro millones de raciones, repatriamos argentinos, entregamos insumos médicos, tenemos 17 hospitales militares, 2 reubicables y el martes vamos a inaugurar un centro de aislamiento en el Apostadero Naval en Buenos Aires. Pasamos de 50 a 140 camas críticas. Además, por ejemplo, en Bariloche transportamos leña desde parques nacionales a comunidades mapuches que nos indican ellos para calefaccionarse. No siempre el Ejercito tuvo este gesto con esas comunidades a lo largo de su historia.



- En casos como esos, ¿cómo se logra romper la desconfianza?

- Por lo que me dice el personal militar allá, funciona muy bien.



- Hoy, 29 de mayo, también se cumplen 50 años del secuestro y posterior asesinato del general Eugenio Aramburu. ¿Cómo es el vínculo de un gobierno peronista con el Ejército y las Fuerzas con una fecha tan crucial dado el pasado de Aramburu en el golpe de 1955 y luego el asesinato de Montoneros?

- Mire, tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos esa obligación. Si nos acordamos de eso nos tenemos que acordar del militar Juan José Valle, que comandó una sublevación contra el gobierno militar en 1956 y fue mandado a fusilar por Aramburu. Tenemos que mirar el presente y apuntar al futuro. En base a eso, construir una nueva historia, del conjunto de la sociedad.

El secuestro de Aramburu: entre el mito de origen montonero y la historia​



- ¿Cómo se convive con las posturas extremas que plantean la imposibilidad de realizar acuerdos de ese tipo?

- No le tengo que prestar atención a los extremos. Si no a lo que me exige la función. Hoy es clara. Tengo que transmitir hacia la cúpula militar la misión del Presidente. Hoy no hay personal militar que haya prestado servicio activo en la dictadura. Juan Martín Paleo, jefe de estado mayor conjunto, el más viejo de todos hoy en servicio, tuvo como primer destino Tartagal (Salta) en 1984. Entonces la realidad es esa.

- ¿Qué habrá que hacer en materia de FFAA cuando termine la pandemia?

- Algo que me gustaría que suceda con este reconocimiento de FF.AA. es que cuando la pandemia termine se discuta una política de Defensa. Sin dejar de vista el lema Memoria, Verdad y Justicia, tengo la obligación de mirar hacia adelante. Esto es tener una Fuerza como hoy, con tareas importantes, incorporando nuevos cuadros y disciplinadas al poder político.

CP