Diego Santilli: “Si no hay acuerdo con LLA está la boleta única y competiremos”

Fue la cara ganadora del 2021 cuando encabezó la boleta de Juntos por el Cambio, junto a Facundo Manes, y le dio un triunfo histórico al entonces frente opositor en la Provincia. Dirigente del PRO desde sus comienzos, Diego Santilli viene trazando un fuerte apoyo al Gobierno y dice que “del otro lado está la Unión Soviética”.

—¿No fue una cena a destiempo el asado con los diputados que apoyaron el veto de Milei?

—El Presidente nos invitó a compartir un momento. Y fue para dar el puntapié inicial a un camino que nos lleve a discutir continuidad o cambio. Así lo planteó el Presidente: no fue para agasajarnos sino para marcar un camino de más de ochenta personas que tienen una visión del país.

—¿Llegaste a escuchar cuando Patricia Bullrich le dijo “hijo de puta” a Martín Yeza al final del asado?

—No, no lo vi, ni lo escuché. Nos sentamos juntos con Cristian (Ritondo) porque llegamos juntos. Cada uno se sentaba donde quería. Pero el clima fue cálido: todos pudimos ir hablando entre nosotros, con Guillermo Francos, con Patricia, con Santiago Caputo, con Karina (Milei) y con Martín Menem. Fue muy distendido. El Presidente saludó a todos y se fue último.

—¿Hay chance de un interbloque con LLA en Diputados?

—Estamos funcionando así y trabajamos bien. No sé si es necesario. Lo que está bien es que haya una masa crítica de diputados y espacios que quieran acompañar este cambio.

—¿Cómo ves la relación Macri-Milei?

—Tienen una buena relación. Y eso parte de un expresidente que ha apoyado incondicionalmente el cambio que lleva adelante Milei. Pocas veces en la historia se ha visto que un expresidente, que además preside otro partido, que apoye así a un jefe de Estado. Hoy Macri está tratando de juntar a todos y que no haya diáspora en el PRO. Que todos se sientan parte de ese fuego interno que nos llevó de un partido municipal a uno nacional. Pide fortalecer el PRO y acompañar al gobierno de Milei.

—¿No se debe una renovación más grande el PRO?

—El PRO está en esa discusión. Pero hay una discusión más grande: no es la interna nuestra, sino entre cambio y continuidad. Entre volver a la vieja Unión Soviética o mirar al futuro. Cada uno lo hace desde su espacio.

—¿No puede quedar el PRO licuado o fusionado a La Libertad Avanza?

—En ese camino hay un elemento clave que es la boleta única. Y tenemos que converger contra los que quieren volver al pasado. Si no hay acuerdo con LLA está la boleta única y competiremos.

—¿Vas a ser candidato el año que viene?

—Quiero liderar un proceso de cambio para la Provincia: el 38% de la población, el 35% del PBI del país y se quedó en la vieja Unión Soviética. Si no hacemos un cambio en Buenos Aires el cambio en la Argentina no va a estar consolidado.

— ¿Ves una PASO con Espert en 2025?

—La competencia siempre es buena y sana. Y el instrumento boleta única termina con la avivada, el voto cadena, la vieja estructura mafiosa. Tengo una muy buena relación con Espert.

— ¿Te ofrecieron ser ministro del Interior meses atrás?

— No. Nunca busqué un cargo y no me lo ofrecieron. Estoy convencido que Milei está representando lo que la sociedad le ha pedido a la dirigencia del país: un cambio contundente. Es un presidente que llevó la inflación de 25% a 4% mensual, seis veces menos; que eliminó la intermediación de los planes sociales y bajó de 18 mil piquetes a cero; que enfrentó el narcotráfico, con un muerto por día en Rosario a una baja del 55%; que está haciendo lo que no hizo el kirchnerismo en 16 años. Ese es el camino: bancar.

—¿Sentís que los libertarios usan al PRO por la cantidad de legisladores que tiene?

—Veo en el Presidente y en su equipo más estrecho, su armadora política Karina Milei y al hombre que tiene la visión, Santiago Caputo, los veo interpelando de esa manera: todos los que queremos un cambio de un lado. Obviamente el PRO quiere valer mucho y LLA también. .

—¿Qué hay que hacer en el caso de Aerolíneas Argentinas?

—Primero tiene que ser una empresa eficiente: no puede ser que un tipo de Laferrere que anda en tren y colectivo tenga que financiar a un tipo que se va a pasear a Estados Unidos. Eso es dramático. Lo segundo es que La Cámpora hizo un desastre, la saquearon. No se trata si es público o privado sino eficiente. Pero entre La Cámpora y los sindicatos hicieron un desastre.

— ¿Qué pensás de la ley de financiamiento universitario?

—Eso es un tema para discutir en el Presupuesto 2025 porque, en el marco de esa discusión, podés darle prioridad.

—¿Le prestás atención a las redes sociales?

—Le doy bola a Twitter, pero no ando todo el día con eso. Instagram me distiende: veo cosas de la selva, de los animales. Me gusta eso: por ejemplo los pingüinos en la Antártida escapando de las orcas. A la noche después de cenar –porque está prohibido usar el celular cuando comemos– en el cuarto miro Instagram.