Líderes mundiales y políticos de todo el mundo le dieron la bienvenida este jueves a Robert Francis Prevost como el próximo líder de los 1.400 millones de católicos del mundo. Con 69 años, se convirtió en el sucesor de Francisco bajo el nombre papal de León XIV y es el 267º pontífice de la Iglesia católica. Nació en Chicago en 1955, pero también tiene la nacionalidad de Perú, donde ejerció de misionero y de arzobispo emérito de Chiclayo.

Uno de los primeros en manifestarse fue Donald Trump, presidente de Estados Unidos. "Felicitaciones al cardenal Robert Francis Prevost , quien acaba de ser nombrado Papa. Es un gran honor saber que es el primer Papa estadounidense. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país!", sostuvo el mandatario. "Espero con ansias conocer al papa León XIV. ¡Será un momento muy significativo!", subrayó.

Donald Trump

"Estoy seguro de que el diálogo constructivo y la cooperación establecidos entre Rusia y el Vaticano seguirán desarrollándose sobre la base de los valores cristianos que nos unen", afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin.

El canciller alemán, Friedrich Merz, escribió: "A través de su función, brindan esperanza y orientación a millones de creyentes en todo el mundo en estos tiempos difíciles".

Vladimir Putin

Por su parte, el presidente español Pedro Sánchez expresó: "Que su pontificado contribuya a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un mundo que necesita esperanza y unidad".

"Las fuerzas del cielo han dado su veredicto de modo claro", fue el particular posteo que compartió Javier Milei, acompañado por una imagen donde se ve el cuerpo del sumo pontífice con las vestiduras tradicionales y la cabeza de un león.

La imagen que compartió Javier Milei

Otro texto, emitido desde la Oficina del Presidente, señaló que recibía con "profunda esperanza" la noticia de la elección de Prevost como el papa León XIV y pidió que defienda "pilares" como la vida, la libertad y la propiedad privada. "Con profunda esperanza recibimos la noticia de la elección del nuevo Santo Padre, y este cónclave marca un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia y del mundo", señala el texto. El mensaje del mandatario añade que espera que el nuevo pontificado "sea un tiempo de unidad, de verdad sin temor y de caridad sin reservas".

También desde Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner expresó: "No hace falta aclarar que no creo en las casualidades; y hoy, una vez más, lo vuelvo a confirmar. En el día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina y de Río Gallegos, tenemos nuevo Papa, que recordó con afecto a Francisco, nos habló en nuestra lengua, rezó por la paz y adoptó el nombre de León XIV. León XIII fue el Papa del trabajo… padre de la doctrina social de la Iglesia, a partir de su maravillosa encíclica Rerum Novarum. Lo dicho… no creo en las casualidades".

Tras un polaco, un alemán y un argentino, León XIV consolida el reinado de los papas no italianos

"Les aseguro que la República de Polonia está dispuesta a seguir fortaleciendo estos vínculos únicos, en nombre de los valores compartidos, la responsabilidad por el bien común y el fortalecimiento de la paz en el mundo", afirmó el presidente polaco, Andrzej Duda."Deseamos que su pontificado esté guiado por la sabiduría y la fortaleza, mientras lidera a la comunidad católica e inspira al mundo con su compromiso con la paz y el diálogo", destacó la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El máximo mandatario de Colombia, Gustavo Petro, subrayó: "Espero que se convierta en un gran líder para los pueblos migrantes de todo el mundo y que anime a nuestros hermanos y hermanas migrantes latinoamericanos, humillados hoy en Estados Unidos. Es hora de que se organicen".

"Esperamos fortalecer la relación entre Israel y la Santa Sede, así como la amistad entre judíos y cristianos en Tierra Santa y en todo el mundo. Que su papado sea un puente para tender puentes y fomentar el entendimiento entre todas las religiones y pueblos", fueron las declaraciones del presidente israelí, Isaac Herzog.

