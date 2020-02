Una diputada K pidió investigar la deuda que dejó Macri y Mario Negri la cruzó

La grieta no es nueva en nuestro país. Unitarios contra federales, radicales versus conservadores, peronistas y antiperonistas, kirchneristas enfrentados a macristas y la lista sigue. Sin embargo, lo nuevo de esta era es que los cruces se trasladan al terreno virtual y cuentan con miles de observadores que quieren que su contendiente preferido tire más golpes.

Y un nuevo ejemplo de ello fue el duelo verbal entre la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos y su par cambiemita Mario Negri, quien además es jefe del interbloque en la Cámara Baja. El ring fue Twitter y el título en disputa es quién tiene más razón sobre la deuda externa.

"Es de nuestro máximo interés poner en funcionamiento la comisión bicameral de control de la deuda, para que la sociedad sepa que pasó, cómo llegamos hasta acá, y que esta discusión que estamos teniendo y esta necesidad de volver a reestructurar una deuda no se repita nunca más", reclamó Vallejos.

Y la respuesta no tardó en llegar: "No se hagan los rulos: su relato no quedará en pie, los números serán lapidarios para el kirchnerismo, que pretende hacer creer que la deuda es hija de los últimos 4 años", retrucó Negri, utilizando una frase que había acuñado Cristina Kirchner en 2011 ("no se hagan los rulos").

1) JxC pidió por la Bicameral de Seguimiento de la Deuda por escrito y en la última sesión.

2) No se hagan los rulos: su relato no quedara en pie, los números serán lapidarios para el kirchnerismo, que pretende hacer creer que la deuda es hija de los últimos 4 años (abro hilo) https://t.co/4syrdvbJ6H — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 2, 2020

Según Negri, "el kirchnerismo contribuyó en forma decisiva en la década perdida, en el incremento de la deuda, con tasas descomunales con Venezuela, pagos sobredimensionados al Club de París, la oscura historia de Aerolíneas y el vaciamiento del Banco Central entre otras cosas".

Luego de la respuesta del dirigente radical, Vallejos canto el vale 4: "Estoy muy de acuerdo con usted, diputado. Investiguemos juntos. El pueblo merece y debe conocer la verdad sobre la evolución y condiciones de contratación de la deuda, así como las responsabilidades sobre la misma", comentó la economista.

