Mario Negri: "Si Duran Barba busca trabajo que vaya al Instituto Patria"

Los elogios de Jaime Duran Barba a Cristina Kirchner, a quien calificó como la "mujer más brillante de la historia argentina", sumaron otro repudio desde Juntos por el Cambio, ya que el radical Mario Negri le aconsejó, con ironía, que si está "buscando trabajo" que se dirija al Instituto Patria, donde suele estar la vicepresidenta. Además, expresó que el video que se difundió de Mauricio Macri donde se refiere a la deuda le pareció "inapropiado".

El consultor político ecuatoriano sostuvo en una entrevista que Cristina Kirchner "es la mujer más brillante de la historia argentina" y aseguró que nunca existió un plan para "polarizar" con ella con el objetivo de ganar los comicios. "Es un consultor que no puede hablar por sus consultados, le haría muy bien que si lo que está intentando es buscar trabajo vaya camino al Instituto Patria", respondió el diputado por Córdoba en diálogo con Radio Mitre.

Consultado por las declaraciones del expresidente en un acto que compartió junto a militantes y dirigentes de Cambiemos en Río Negro, donde reconoció los riesgos de la deuda externa y apuntó a sus funcionarios por la crisis que se desató en abril de 2018, Negri expresó: "Vi ese video casero que alguien tomó, algún pavote haciéndose el vivo... (lo que dijo Macri) es inapropiado, no me gustó y no me parece la mejor forma de volver".

Por otro lado, respecto a la renegociación de la deuda que se debatirá este miércoles 29 de enero en el Congreso, apuntó contra el Gobierno al asegurar que el proyecto es "un enorme paraguas para que los funcionarios que negocien la deuda no vayan presos". "Cuando se habla de deuda externa no se habla de algo que nació hace unos días. Ayer funcionarios reconocieron que lo que se va a renegociar viene desde 2005", agregó en su cuenta de Twitter.

Cuando se habla de deuda externa no se habla de algo que nació hace unos días. Ayer funcionarios reconocieron que lo que se va a renegociar viene desde 2005. #Deuda @radiomitre — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 29, 2020

También hizo mención al pedido que los gobernadores de la oposición le presentaron al Gobierno para que prorrogue las deudas de las provincias con el Estado hasta 2024: "Gracias a los reclamos del Interbloque Juntos por el Cambio y de nuestros gobernadores hoy el Congreso va a votar una resolución para crear una mesa de trabajo entre Gobierno y Legislativo que discutirá la sustentabilidad de las deudas de las provincias con la Nación".

DR EA