El diputado Orrego dijo que no despidió a nadie: "Soy muy pasional y le pedí disculpas"

El diputado nacional de Cambiemos, Marcelo Orrego, aseguró a PERFIL que no despidió a ningún empleado suyo y pidió disculpas por el exabrupto en donde en plena sesión se desmuteó y se lo escuchó insultar por teléfono.

"Quiero pedir disculpas por el exabrupto cometido en una reunión de Comisión de la Cámara de Diputados. Quiero aclarar que no estaba hablando con ningún empleado, y que nadie fue desafectado", advirtió Orrego.

Y aclaró que estaba en comunicación con un colaborador de mucha confianza "con quién tengo una relación de muchos años y a quién le pedí las disculpas correspondientes".

"Lo que sucedió fue que le pedí que acerque ayuda a una persona que lo necesitaba y no lo hizo porque priorizó otra cosa. Soy muy pasional cuando se trata de la necesidad de la gente y, como nos sucede a todos en estos tiempos difíciles, en algunas jornadas se torna complicado no perder la calma. Eso no justifica para nada lo sucedido, pero son errores humanos", expresó.

Asimismo, pidió disculpas a la cámara: "Hago extensiva las disculpas al resto de legisladores que estaban reunión de Comisión".

El hecho fue mientras hablaba su compañero de bancada Jorge Enriquez, cuando se escuchó al sanjuanino que venía manteniendo hace minutos una discusión telefónica en el marco del tratamiento del proyecto que viene con media sanción del Senado por Caducidad de los partidos políticos que se escucharon insultos de partes del legislador quien en un tono elevado insultó a una persona a quien le dejó en claro que ya no trabaja más con él.

“Vos sos un pelotudo atómico, vos dejás de trabajar hoy mismo conmigo” se lo escuchó decir al diputado Orrego quien se desmuteó e interrumpió la alocución de su compañero que, para evitar que siguieran escuchándose los improperios en la reunión y ante la mirada atónita del resto de los miembros de la comisión, dijo “Marcelo, Marcelo, muteate…Bueno, estos son los problemas de la virtualidad”, y continuó Jorge Enriquez.

Cabe destacar que en este contexto de Pandemia rige el Decreto 29/2021 que prohíbe despidos en pandemia.

JD / ds