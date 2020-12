Diputados avanza con el dictamen de la fórmula jubilatoria y busca los votos para la sanción

El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados buscará mañana sacar dictamen de la nueva fórmula jubilatoria para llevarlo al recinto el 29 de diciembre y lograr que entre en vigencia a partir del 1° de enero de 2021, luego de un año de aumentos por decretos presidenciales.

La reunión de mañana se realizará en forma presencial en el recinto, a partir del nuevo protocolo de funcionamiento del cuerpo en condiciones de distanciamiento social, lo que generó la confusión en redes sobre si realmente era la firma del dictamen o si se avanzaba con la sesión para la aprobación definitiva.

Mañana se vota en el recinto a las 10, una nueva baja del salario a los jubilados. Estaremos en las bancas resistiendo, argumentando y poniendo lo mejor de nosotros para evitar esto. Nos tenemos q comprometer todos en las calles y pidiéndole a los otros opositores q no negocien — Paula Oliveto (@pau_oliveto) December 22, 2020

Durante el plenario de comisiones que se realizó este mediodía en el Salón A del Anexo de la Cámara de Diputados hubo muchas quejas sobre la necesidad de firmar el dictamen de manera presencial, en la víspera de los festejos por la Navidad. Pero según explicó el presidente de la Comisión de Previsión Marcelo Casaretto, es la única alternativa viable ya que no se puede firmar el dictamen un día antes como sucedió con el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Es que el dictamen debe estar firmado 10 días antes de la finalización del período de prórroga de sesiones ordinarias que termina el 3 de enero, lo que fija el 24 de diciembre como el último día posible para firmar el dictamen.

Además del dictamen de mayoría que a partir del mediodía pondrá a la firma el Frente de Todos, habrá varias alternativas de minoría del Juntos por el Cambio, otra del Frente de Izquierda que propone el 82% móvil como se aprobó durante el kirchnerismo y fue posteriormente vetado por la entonces presidenta Cristina Kirchner y otra alternativa del diputado santafesino del Frente Progresista Luis Contigiani.

Con la firma de los despachos surgirán algunas pistas sobre la cantidad de votos que podrá reunir el oficialismo al momento de la decisión. En el caso del bloque Unidad y Equidad Federal que comanda José Luis Ramón aclaró hoy que no tiene tomada la posición sobre la nueva fórmula que propone el oficialismo, aunque el jefe de la bancada dio algunas pistas que permiten pensar en un acompañamiento del espacio de seis diputados.

Contigiani es otro de los que están en duda y si bien presentó un proyecto propio es proclive a negociar su postura con el oficialismo si se tiene en cuenta algunas de sus propuestas al menos en el momento de la reglamentación.

El oficialismo también apuesta por el respaldo de los cuatro integrantes de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti en serios problemas financieros que requieren de la asistencia de la Nación y de los tres integrantes del Frente de la Concordia Misionero, molestos por un veto parcial al Presupuesto 2021 que suprimió la iniciativa de una zona franca aduanera para la provincia.

Desde Juntos por el Cambio el diputado Luis Pastori marcó sus críticas al proyecto y cuestionó que "el oficialismo dice que los haberes no pierden con la inflación pero no se entiende la obstinación de no incluirlo expresamente, como propusimos, para asegurarlo. No quisieron. Esta fórmula es opaca, no transparente, grave, porque el único que la puede elaborar es el gobierno, ANSES, que es la única que tiene toda la información para hacerlo. No existe una base de datos de como se compone la tabla de recaudación”.

"Los números son contundentes. Cuando esta fórmula se estaba aplicando hubo un incremento en la jubilación y cuando se cambió en el 2017 hubo un retroceso. No puede haber incremento del salario de un jubilado si lo atamos a la inflación", dijo José Luis Gioja.

Por su parte, Facundo Suárez Lastra preguntó “cuanto cuesta la gente que se incluyó y no contribuyó. No se ha ido al fondo del tema”.

"Los que militan en el partido que privatizó las jubilaciones en Argentina hacen cargo a los que no lo hicieron, hubo que adoptar un régimen y el que no se pronunciaba pasaba a las AFJP. Néstor Kirchner optó por la privada, según dijo. Seamos moderados al hablar de ideología, o quien financia y quien desfinancia a las jubilados en Argentina”, dijo.

Y amplió: “Estamos en contra de este proyecto. En términos de política se requiere más humildad, más sencillez, bajar el dedo acusador y trabajar sostenidamente para lograr un gran acuerdo político y social. El gobierno no hace mucho sólo deja pasar el tiempo”.