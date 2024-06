Varios diputados se sumaron al bloque de Pichetto, que ahora reúne a 25 legisladores

En el transcurso de la semana, la Cámara de Diputados se convirtió en un escenario de notable agitación política, no solo por la media sanción de la nueva fórmula jubilatoria, sino por una serie de reagrupamientos que terminaron robusteciendo el bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal.

Mientras el presidente Javier Milei cuestiona al Congreso por el tratamiento de propuestas que a su entender distorsionan el equilibrio fiscal, la agrupación que conduce Pichetto absorbió esta semana a los diputados pertenecientes a Innovación Federal y al Movimiento Popular Neuquino. Se trata de 9 legisladores de los oficialismos de las provincias de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén.

De este modo, el ya heterogéneo espacio conformado por diputados cordobeses, socialistas santafesinos, Nicolás Monzó, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, quedaría conformado por un total de 25 diputados. El bloque había sido creado en diciembre de 2023 y ya a finales de abril recibió un golpe, cuando Elisa Carrió anunció que la Coalición Cívica se iría "para mantener autonomía".

Innovación Federal, la bancada que responde a los oficialismos provinciales de Salta, Misiones y Río Negro, que reúne a 8 diputados y está presidido por la salteña Pamela Caletti, se suma a Hacemos Coalición Federal junto al monobloque del Movimiento Popular Neuquino, que representa Osvaldo Llancafilo. Los 9 forman parte de la oposición "dialoguista" y, al igual que la mayoría de Hacemos Coalición Federal, votaron a favor de la ley de Bases del oficialismo.

A partir de este movimiento, la Cámara de Diputados quedaría conformada de la siguiente manera: la primera minoría es para Unión por la Patria con 99 diputados; luego le sigue La Libertad Avanza con 38, aunque cuenta con la fiel colaboración de los 37 del PRO. Además están los 34 de la UCR; 25 de Hacemos Coalición Federal; 6 de la Coalición Cívica; 5 del Frente de Izquierda; 3 del Movimiento de Integración y Desarrollo; otros 3 de Independencia; 2 representantes de Por Santa Cruz; 2 de Producción y Trabajo; 2 por Buenos Aires Libre; y una diputada de CREO.

El bloque Hacemos Coalición Federal que preside Miguel Pichetto y Unión por la Patria lograron frenar el intento de la UCR y otros bloques para eliminar las jubilaciones de privilegio de expresidentes y vicepresidentes. El proyecto de ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, estipulaba en el artículo 11 la supresión de los regímenes jubilatorios especiales de los que gozan los exmandatarios como Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Eduardo Duhalde.

Superada la votación en general, Pichetto expresó una moción para eliminar ese artículo, que establecía el fin de esos privilegios pero con efecto inmediato desde sancionada la ley, por lo que no podía utilizarse retroactivamente para negarle esos beneficios a expresidentes. La votación culminó con 109 afirmativos, 111 negativos y 15 abstenciones, por lo que el artículo se cayó con el impulso de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal. En tanto, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR se abstuvieron. La Libertad Avanza, el PRO y el grueso de la UCR votaron para que se mantuviera ese artículo en el dictamen, pero no les alcanzó.

Al argumentar los motivos de su moción, Pichetto aseguró que "el que pensó esto tiene una visión de la antipolítica muy perversa". "Fundamentalmente cree que la política es para narcos, marginales, delincuentes, gente sin interés de defender la Argentina y piensa que el presidente al terminar su trabajo tiene que ir a pedir trabajo a alguna fábrica. Eso es lo que piensa en su cabeza estúpida", protestó el diputado oriundo de Río Negro que ejerce mandato por la provincia de Buenos Aires.

Por su parte, durante su exposición en el 10° Latam Economic Forum, Javier Milei se refirió al tema, y, sin nombrarlo, aludió al rionegrino. “Yo puedo estar ocho años si todo sale bien. Después, voy a tener que salir a laburar. Me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, sino el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre”, introdujo el presidente. “¿Qué conferencias voy a vender el día después si fui un desastre como presidente?”, insistió.

“Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio, algo a lo que dije que íbamos a renunciar”. “Eliminarlas es un incentivo muy importante para hacer las cosas bien. Los de la casta se creen que pueden hacer las cosas mal, total tienen un seguro. Eso se les terminó. Que se caguen de hambre por ser una mierda”, espetó el libertario, quien en la misma alocución aseguró que "cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper" el equilibrio fiscal, "les voy a vetar todo, me importa tres carajos", prometió.

