Dónde será el traspaso de mando: ¿Casa Rosada o Congreso?

por Diamela Rodríguez

El último traspaso de mando se convirtió en un escándalo: mientras Cristina Kirchner insistía con realizarlo en el Congreso, Mauricio Macri exigía una ceremonia en Casa Rosada. Este año, previo a las elecciones, hubo un intento de regular la transición con un proyecto de Ley y evitar las disputas de 2015, sin embargo no prosperó en el Congreso. El próximo 10 de diciembre, el líder de Cambiemos deberá entregar los atributos al presidente electo Alberto Fernández pero aún se mantiene el misterio: ¿Dónde se realizará esta vez?

"Corresponde que sea en el Congreso como marca la ley", respondieron desde el Instituto Patria a PERFIL. Según se indica la Constitución Nacional en el Artículo 93: "Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas", tal como se hizo en 2001, 2003, 2007 y 2011.

Sin embargo, en 2015 Macri se acogió al reglamento de Ceremonial de Presidencia de la Nación que, en su artículo 141, establece que "en el pórtico de la Casa de Gobierno (explanada de la calle Rivadavia), el señor Presidente será recibido por el jefe de la Casa Militar, el director de Ceremonial y un edecán del Presidente saliente, quienes lo acompañarán hasta el Salón Blanco (estrado que se hallará delante del Busto de la República)".

Todo indicaría que para esta ocasión habría consenso. Desde el entorno del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, adelantaron a PERFIL que quedará en manos de Alberto Fernández la decisión del lugar para el traspaso de mando. Cabe recordar que fue Pinedo quien quedó a cargo del Ejecutivo en el lapso de la transición de Fernández de Kirchner a Macri por una decisión judicial.

Traspaso de mando entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández en 2007. Foto: Mariano Solier

En diálogo con este medio, el senador radical Luis Naidenoff descartó que este año se repita el escándalo del 2015, debido a que "Argentina necesita es la foto (de Macri y Fernández) como mensaje interno y externo, y establecer interacción entre los futuros funcionarios y los salientes". El referente de Cambiemos participó en mayo de este año de la Comisión de Asuntos Constitucionales que intentó regular el traspaso con una ley.

El proyecto establecía que el período del Presidente y el vicepresidente salientes culminara a las 12 del 10 de diciembre, tras lo cual sus sucesores tomarían "posesión del cargo y prestarían juramento ante el Congreso reunido en Asamblea" en ese mismo horario. Además, establecía que el presidente saliente debía entregar los símbolos del mando presidencial (el Bastón de Mando y la Banda Presidencial) al jefe de Estado electo en una ceremonia que se celebraría en la Casa Rosada "salvo que ambos de común acuerdo, convengan que se realice en el Congreso de la Nación", explicaba el proyecto.

"No existió voluntad para aprobarla", dijo Naidenoff y aclaró que no era "una simple definición" de lugar y horario, si no también pautas "para una transición" ordenada. A raíz de la reunión "cordial" que tuvieron este lunes 28 de octubre el presidente saliente y electo, según detalló el senador, descartó que se repitan conflictos.

Como último mensaje a Macri, Fernández de Kirchner le hizo un pedido especial durante los festejos del 27 de octubre en el búnker del Frente de Todos: "Por favor hasta el 10 de diciembre, como yo lo hice hasta el 9 de diciembre que me tocó traspasar el poder, tome todas las medidas para aligerar la dramática situación que se está viviendo en las finanzas del país. Es su responsabilidad".

DR/FeL