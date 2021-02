Duhalde a Fontevecchia: "Menem se enfermó con el poder y quiso mantenerlo”

El expresidente Eduardo Duhalde y quien fue vicepresidente durante el primer mandato de Carlos Menem, fue entrevistado este fin de semana para Periodismo Puro, el ciclo de reportajes que conduce Jorge Fontevecchia, y allí se refirió a su vínculo con el exmandatario, días antes de que se conociera la noticia de su fallecimiento este domingo 14 de febrero.

En palabras del exgobernador de la provincia de Buenos Aires, “Menem, como muchos políticos, se enfermó con el poder y quiso mantenerlo”, y aclaró que “tiene un enorme respeto por él”.

Duhalde aseguró que tiene “mucho aprecio” por Menem, y negó una enemistad entre ambos. “Nunca me peleé. Es al revés. Soy crítico muy severo, pero no llego a la pelea personal", dijo.

Murió el expresidente Carlos Menem: su vida pública y privada en 70 fotos históricas

"A Menem lo aprecio mucho. Pero mucho. Algunos colegas me preguntan cómo puede ser, con lo que me hizo. No sé lo que me hizo. Tampoco sé si él tenía razón o yo. Ni me acordaba de cosas que pasaron hace treinta años”, agregó.

Al referirse a lo que considera “errores” del gobierno de Alberto Fernández, Duhalde consideró que “no puede estar todos los días con cinco, seis, siete, diez impactos psíquicos sin cuidarse” y si bien es algo que le sucedió a varios presidentes a lo largo de la historia, dijo que no fue así con Menem. “Menos a Menem, que tenía tres horas por día para él. Jugaba al básquet, aprendió a jugar al golf. (Esa era) su medicina. Y muy buena”, sostuvo.

Zulemita Menem: "Se fue luchándola, agarrado a la mano de mi mamá"

En esa línea, opinó que "es muy difícil que un político que llega a ese nivel no se enferme". "Se enferman casi todos y quieren seguir. El caso de Menem es muy claro. En general, se quieren quedar. No sé por qué les atrae tanto el poder. El poder es para sufrir", expresó.

El expresidente Carlos Menem murió este domingo 14 de febrero a los 90 años. El exmandatario había estado en los últimos meses aquejado por serios problemas de salud, que lo mantuvieron internado en el Instituto del Diagnóstico, y su deceso fue confirmado este mediodía. Fue dos veces gobernador de La Rioja, dos veces presidente y senador nacional de forma ininterrumpida durante los últimos 15 años.