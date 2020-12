Dura respuesta de Santiago Cafiero: "Me sorprende el cinismo de Macri"

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, respondió con dureza a las críticas que, en una carta pública, le hizo al Gobierno Mauricio Macri. "Me sorprende el cinismo del ex presidente", declaró Cafiero. "Dice que se están desandando logros cuando no es así; entre 2015 y 2019 la Argentina fue el país del mundo que más se desindustrializó y más se endeudó, eso son datos concretos de la realidad” y añadió: “entre otras cosas, casi triplicó la inflación y aumentaron la desocupación y la pobreza", advirtió.

Además, Cafiero apuntó a otras "deudas" de la gestión del macrismo: "El modelo anterior, que perdió en las urnas, no tenía ministerio de Salud y le había reducido el presupuesto en un 26% y decía que en la provincia de Buenos Aires no había que inaugurar hospitales, ese es el modelo de gobierno que expresan Macri, Larreta y Vidal".

Y destacó: "Este gobierno que encabezan Alberto y Cristina tiene otras prioridades, abrazamos las demandas sociales para transformar las inequidades y en ese trámite sufrimos el golpe de la pandemia. No ponemos excusas, somos un gobierno peronista que hace. Instauramos una nueva ética política del cuidado, que hizo que invirtiéramos 45 mil millones en salud”.

Cafiero dijo: “Creo que eso va a pesar en las elecciones. El peronismo tiene una muy buena cantera de dirigentes con vocación de representación. Tenemos una unidad en la diversidad, un Frente de Todos que se hace eco de las demandas sociales y ciudadanas, para convertirlas en representación política y transformar esas inequidades y avanzar desde allí."

Sobre el cierre del aeropuerto de ‘El Palomar’ explicó que hubo un acuerdo entre las dos empresas que estaban operando allí para seguir operando desde Ezeiza y aclaró que “hay una gran crisis en la actividad aerocomercial, y si no vemos eso, es que existe una intencionalidad por parte del ex presidente”.

Qué dijo Macri

El ex presidente Mauricio Macri hizo pública una carta en su cuenta de Facebook con el cierre de El Palomar como disparador. Entre sus principales críticas al Gobierno, estuvieron las sguientes:

"Hay en marcha un plan activo y deliberado para entorpecer, clausurar, estropear o eliminar cualquier política implementada por nuestro gobierno, aún aquellas que de manera objetiva e incontestable fueron beneficiosas para todos los argentinos. Esto es lo que está pasando ahora mismo con la que llamamos “revolución de los aviones”. El cierre de la actividad comercial en El Palomar es una acción más que atropella el bienestar de miles de pasajeros, comercios y empleos, anteponiendo un 'apagón ideológico' a los beneficios que esa actividad significaba".

"Creíamos que todos habíamos aprendido algo. Confiábamos en que había cosas que no iban a volver a suceder en la Argentina, que el gobierno partía de una posición más ventajosa que nosotros en 2015 y que la iba a aprovechar para profundizar lo que se había hecho bien. Teníamos la esperanza de que habían vuelto mejores".

"Es bueno que digamos las cosas como son. Estas clausuras políticas no son en contra de lo que hicimos en nuestro gobierno, son en contra de los argentinos de menores recursos que se beneficiaban con ellas".

"Los vuelos de bajo costo produjeron un impacto en la logística del transporte tan profundo que personas que nunca habían volado ni pensaban que iban hacerlo alguna vez en sus vidas, se encontraron incrédulos arriba de un avión. Esos vuelos fueron vuelos de emoción, con llantos de alegría y aplausos que inauguraban una nueva Argentina".

MC