Duro cruce en Diputados frente a familiares de víctimas de violencia institucional

En el marco del debate de la ley de violencia institucional, diputados del oficialismo y la oposición se cruzaron este miércoles 26 de mayo ante familiares de víctimas invitados a la reunión de comisión. Hugo Yasky, Fernando Iglesias y Paula Penacca protagonizaron un duro intercambio por la palabra. Las invitadas mostraron su decepción ante la pelea.

En la reunión de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Yasky mostró su apoyo al pedido de Paula Penacca de denunciar otro tipo de violencia además de la institucional. El ejemplo que dio sobre este tema fue el atentado de este martes contra la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca.

“Presidente, moción de orden, ¿me escucha?", interrumpió repetitivamente Fernando Iglesias: "Usted es el presidente, moción de orden, moción de orden”, insistió el diputado de Juntos por el Cambio.

Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, le exigía a Iglesias que “aprenda a respetar”, mientras Penacca le solicitaba que vuelva a pedir la palabra. Iglesias se defendió: “Según el reglamento de la Cámara tengo derecho a pedir moción de orden. Lea el reglamento, Yasky”.

“Usted pida la palabra y se la volvemos a dar cuando termina el diputado Yasky. No hace falta”, prometió la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior.

“No debemos dejar de plantear, y lo vamos a hacer en una declaración que va a proponer nuestro bloque, el gravísimo hecho que sucedió en Bahía Blanca, la voladura de un local partidario”, finalizó Yasky pidió no permitir "que en un país donde ocurrió el terrorismo de Estado vuelvan a ocurrir estos hechos”, agregó.

En ese contexto, Penacca se disculpó: “A mí, en términos personales, me daría vergüenza que entremos en una discusión a los gritos”, dijo y propuso darle la palabra a Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, víctima de violencia institucional.

“Como siempre, no son capaces de respetar un sólo compromiso", se quejó Iglesias y agregó: "Ni un pequeño compromiso son capaces de respetar. Me dijo que me iba a dar la palabra, ¿me la va a dar o no me la va a dar?”.

Frente a los invitados, Penacca le contestó: “¿No puede respetar a alguien que no sea usted mismo?”. Esta contestación hizo enfurecer a Iglesias, quien le contestó levantando el tono de voz y luego se retiró de la reunión.

Las madres de la víctimas de violencia institucional observador con indignación el intercambio entre los diputados: “Ver estos arranques de violencia duele, y más duele saber que estas son las personas que nos están representando en este momento”, se lamentó Cristina Castro.

“Perdonen que los abandone, pero ya dejé de lado dos horas de mi trabajo y tengo que volver a trabajar. Porque las mamás que estamos acá somos laburantes. Una vida entera cuidando a nuestros hijos con mucho esfuerzo para que mueran en manos del Estado”, se excusó.

La mamá de Astudillo Castro denunció: "Nos hostigan, no investigan, no nos escuchan"

Por su parte, María Soledad Laciar manifestó que "estuvo a punto" de irse: “Lo que pasó me parece una falta de respeto para nosotros. No tienen idea al dolor que nosotros pasamos, lo que nos cuesta estar enfrente de una cámara”.

La madre de Blas Correas agregó: “Estar acá y escuchar cómo pelean… tuvimos que presenciar una situación en la que sentí que nuestra presencia importaba poco. Hagan un mea culpa, nosotros estamos pidiendo justicia por nuestros hijos y acá se están peleando por si son de un partido o de otro, creo que lo podrían haber dejado para otro momento”, dijo.

Proyecto de violencia institucional

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados se reunieron por videollamada, en un encuentro virtual del que participaron madres de víctimas de violencia institucional y funcionarios judiciales vinculados con la temática.

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, comenzó la reunión refiriéndose al proyecto: “Ya existe esta ley y lo que no llega a saberse es que el daño y sufrimiento que ocasionan al no cumplir la ley de víctimas. No lo cumplen ni jueces ni fiscales, que no investigan y hostigan a las víctimas”, dijo.

“Encima de lidiar con las muertes de nuestros hijos, las víctimas tenemos que lidiar con jueces, con fiscales, con políticos”, agregó Cristina Castro.

Diputados debate un proyecto para prevenir y erradicar la violencia institucional

La presidenta del Comité de Lucha contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero y parte del colectivo de Madres del Dolor de la provincia de Santiago del Estero, Patricia Isorni, calificó a la situación de su provincia como “crítica” por un elevado número de asesinatos.

En tanto, María Soledad Laciar, madre de Blas Correas, denunció la situación en Córdoba: “Parece que la policía no forma parte del poder político, parece que no sé quién los nombra”, manifestó y solicitó al cuerpo legislativo: “Yo pido que ustedes hagan algo”, “necesito que se haga visible lo que pasa en Córdoba”, pidió.

“La Defensoría sólo el año pasado hizo más de 100 denuncias por violencias institucional de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero en lo que va del año ya tenemos 4 denuncias penales, por exactamente lo mismo”, indicó Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación, consideró que "el problema debe instalarse en la opinión pública y también en el Congreso”, al tiempo que identificó “algunos defectos técnicos que tiene que mejorar: una omisión en el articulado de cualquier referencia a la protección de las personas que denuncian estos hechos, a los familiares y a los testigos”.

La secretaria a cargo de la Dirección de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad y de la Secretaría Letrada de Violencia Institucional, Emelina Alonso, estimó que “es fundamental que existan leyes como esta para avanzar en la prevención y erradicación de la violencia institucional”.

En el mismo sentido, la diputada Mónica Macha pidió no avalar “discursos de violencia de ningún tipo” y entonces la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca aprovechó la ocasión para repudiar “el llamado al odio permanente, a la falta de consideración de las circunstancias”.

“Incluso las circunstancias que atravesamos hoy que son muy difíciles, generan situaciones de violencia. Y esas situaciones de violencia a veces se expresan de la peor manera, como fue la explosión de un artefacto, de una bomba, en un local partidario en Bahía Blanca. Una organización en la que yo milito además”, lamentó.

