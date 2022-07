Eduardo Duhalde criticó a Alberto Fernández: "¿Creés que Néstor Kirchner le iba a consultar a este muchacho?"

En medio de la crisis en el Gobierno, el expresidente Eduardo Duhalde criticó al actual mandatario Alberto Fernández: "Él equivocadamente creyó que fue jefe de Gabinete de Néstor (Kirchner ¿vos te creés que Néstor Kirchner le iba a consultar a este muchacho?".

En diálogo con Radio con vos, Duhalde pidió "unidad nacional" y "sacarse de la cabeza eso de gobierno y oposición". "Es muy viejo. Es una cosa que va a desaparecer en unos años", dijo y agregó que el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el de Jujuy, Gerardo Morales, opinaron en el mismo sentido: "Si no hacemos la unidad nacional, no queda Argentina para nadie".

Trastienda de la cumbre entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

"Hay conciencia, el tema es el cómo. No están acostumbrados a cómo y es lo que yo, humildemente, puedo enseñar. Los argentinos no quieren vernos más pelear. Todos están de acuerdo en la unidad. Yo sé que la gente no quiere que nos peleemos más", señaló.

En ese sentido, señaló que Alberto Fernández fue el único que "no habló" de unidad: "El Presidente es el único que no habló de eso. Hasta Cristina habló varias veces, porque se da cuenta. No hay que subestimar a Cristina. Hay que darse cuenta de que las condiciones de ella no son las de tomar decisiones de gobierno".

El expresidente Eduardo Duhalde.

"No hay que subestimar a Cristina"

Asimismo, también cuestionó que el mandatario está estresado: "Ningún ser humano puede estar bien si después de 10, 15 impactos psíquicos todos los días. No duerme, le mandás un WhatsApp a las 23 y te contesta a las 2 de la mañana. Así no se puede gobernar".

"Él equivocadamente creyó que fue jefe de Gabinete de Néstor (Kirchner). Él nunca fue. Se llamaría, pero Néstor no necesitaba a este hombre como jefe de Gabinete. Tenía el cargo, pero, ¿vos te creés que Néstor Kirchner le iba a consultar a este muchacho?", agregó Duhalde.

Eduardo Duhalde: “Cristina Kirchner tiene una capacidad enorme para decir cosas sin importar si son ciertas o no”

También contó que Alberto Fernández "ya no me contesta, hace unos meses sí". "Desgraciadamente, en estos últimos 40 años a la única persona que me dirigí incorrectamente fue a Alberto, cuando dije que estaba grogui. Después le pedí disculpas. Los que queremos la unidad, el encuentro de los argentinos, lo primero que tenemos que saber es que no tenemos que pelearnos con nadie", afirmó.

Duhalde y su intento de suicidio

Por último, también hizo referencia a su intento de suicidio debido a un momento de delicada salud mental que superó. "Es por un remedio, el 4% que lo toma es para la depresión, tienen ideas negras. En mi caso era suicidarme. Hubo una ola de suicidios en Estados Unidos cuando tomaron este medicamento al regreso de Vietnam", explicó.

ED