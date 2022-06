El histórico dirigente peronista, Eduardo Duhalde, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), en donde profundizó acerca de su delicado estado de salud.

¿Cómo está?

Estuve muy mal de salud e intenté suicidarme por un remedio que había tomado y casi me suicido. Como no tengo médico de cabecera, en el club me habían dicho que estaba deprimido y me lo dieron. El problema es que el 4% de los que lo toman tienen "ideas negras". Intenté suicidarme pero, por suerte, las personas que fui a visitar esa noche, y vívían en pisos altos, no estaban. Cuando subí al coche ya estaba mal, me enojé porque no estaban y me fui a tirar. Los que estaban conmigo se dieron cuenta, me llevaron al médico y perdí la razón. Ya estoy mejorando. Costó mucho salir pero estoy bien, dispuesto a trabajar en lo que hice siempre.

Enrique Carpintero: “Ni este Gobierno ni el anterior se ocuparon de la ley de Salud Mental”

No tengo interés de ocupar un cargo, pero sí en unir a los argentinos porque sin eso no hay salida. Si creen que tienen una solución y no se unen, es porque no entienden de política. Desde el 2011 empecé a dictar cursos sobre cómo gobernar. Acá no lo entienden, no lo saben. Hemos logrado una democracia fallida que no tiene orden, control ni respeto, que lo que marca la diferencia con las dictaduras y los autoritarismos.

El estrés de ser Presidente, ¿genera algún grado de alineación?

En el mundo pasa eso. Acá lo criticaron a Macri cuando dijo que se desenchufaba después de las nueve de la noche, pero es lo que tiene que hacer. El que no lo entendió fue el Presidente, que tiene un límite como cualquier ser humano. Si no se cuida le va a pasar lo mismo que a Fernando De la Rúa, que nos dimos cuenta que el cuerpo estaba ahí pero no su psiquis no, parecía un autómata. Alberto no lo entendió, tomaba decisiones y cambiaba de opinión al poco tiempo.

Algunos médicos consideran que la mente sede cuando el cuerpo lo hace. Se discute mucho sobre el Papa y su estado. ¿Cómo lo ve usted?

Me impactó y me sorprendió porque pensaba encontrarlo más disminuido, pero lo encontré bien, risueño. Cuando le conté que decían que iba a renunciar se reía y me decía que el periodismo siempre contaba una parte de la verdad. Esperaba estar parado en los próximos días y estaba preocupado por lo que pasa en el mundo, pero siempre con humor. Es un hombre que quiero, lo amo y me ayudó mucho en el 2002.

JL PAR