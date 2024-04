Fernando Morra: "Motosierra para siempre es un ajuste fiscal perpetuo"

El economista Fernando Morra mostró preocupación por la política económica externa: "Aún no hay una normalización ni cerca de todo lo que es el comercio exterior", afirmó. Por otro lado, alertó sobre la incertidumbre económica, que se está volviendo una preocupación generalizada en la población. "Hablar de créditos a 20 ó 30 años con ingresos que aún no están claros es arriesgado", alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Fernando Morra es economista y fue, entre otras cosas, el viceministro de Martín Guzmán, cuando lideraba el Ministerio de Economía.

Alejandro Gomel (AG): El Gobierno dice que, en materia económica, esto es una V y que estamos llegando al fondo para rebotar rápidamente, ¿coincidís?

Lo principal para el Gobierno en este momento no es la actividad económica, sino controlar la inflación. El tema es que las herramientas para bajar la inflación le pegaron muy fuerte a la actividad económica. Es como si estuviéramos tratando de ajustar tuercas de diferentes tamaños con diversas herramientas; es decir, el Gobierno está centrado en varios aspectos económicos simultáneamente, no sólo en uno.

Sin embargo, el enfoque en la inflación ha llevado a medidas como ajustes fiscales significativos y una recesión considerable. A pesar de las repercusiones en la actividad y los ingresos, el Gobierno prioriza la reducción de la inflación. Esto podría dificultar una recuperación sólida en el corto plazo, ya que se prevé un ajuste fiscal continuo y la contención de paritarias y aumentos salariales. Es decir, motosierra para siempre es un ajuste fiscal perpetuo.

En este contexto, la inversión también se ve afectada. En resumen, la estrategia gubernamental apunta a bajar la inflación, ajustar las cuentas fiscales y acumular reservas, incluso si eso implica una recesión prolongada y una actividad económica reducida durante un tiempo considerable.La recuperación va a estar muy complicada pero eso va en línea con los objetivos del Gobierno.

AG: Algunos dicen que, de alguna u otra manera, era un ajuste que se tenía que venir este año. ¿Realmente podrá bajar la inflación hasta un 2% o 3% mensual? ¿Y cuáles son las consecuencias que podría traer esto?

Hoy en día, nos encontramos con una inflación que parece tener un piso elevado, oscilando entre el 6% y el 7%, lo cual sigue siendo considerablemente alto. De nuevo, el Gobierno está concentrando todos sus esfuerzos en reducir esta inflación, sin desviar la mirada hacia otros objetivos.

Es probable que logre este objetivo al emplear todas las herramientas disponibles en esta dirección. Sin embargo, mantener este piso sin que se rompa en los próximos meses es un desafío. El Gobierno está dispuesto a tomar medidas incluso en áreas como la regulación económica, siempre y cuando no comprometan su objetivo principal de controlar la inflación.

Se ha visto, por ejemplo, en la reversión de decisiones como la desregulación de las prepagas o el retraso en el aumento de impuestos a los combustibles para evitar impulsar aún más la inflación. Aunque pueda lograr su objetivo inflacionario, la preocupación social por cuestiones como el empleo y los ingresos se intensificará debido a la caída en la actividad económica y el aumento de la desocupación.

Esto ya se refleja en las encuestas, donde la preocupación por el empleo está en aumento, la inflación empieza a caer pero el desempleo empieza a aumentar. Además, la filosofía económica adoptada por el Gobierno en la gestión del sector público también plantea interrogantes sobre qué podemos esperar no sólo para este año, sino también para los próximos años y para el futuro del país.

Claudio Mardones (CM): En esta semana donde empieza a emerger la preocupación por el empleo y el ingreso, cerrará con los anuncios de dos entidades financieras. Es que dos bancos ya anunciaron el regreso de los créditos UVA, sin perder de vista que algunos encierra un nivel de interés muy alto para los salarios actuales. ¿Qué lectura hacés de este dato que surge del mercado financiero y que algunos analistas económicos lo sobrevenden como un aspecto inesperado en este momento?

Creo que es prudente esperar antes de tomar decisiones importantes a largo plazo. Pensemos que nos encontramos en un momento de incertidumbre, donde hace apenas dos minutos estábamos discutiendo si la inflación podría romper el 6% o 7%. En este contexto, hablar de créditos a 20 ó 30 años con ingresos que aún no están claros es arriesgado.

La mayoría de los agentes económicos probablemente se sientan inseguros para tomar decisiones de largo plazo en estas condiciones. O sea, es probable que la demanda no sea significativa, dado el contexto de alta inflación y caída en la actividad económica.

Es cierto que si el Gobierno logra controlar la inflación y estabilizar la actividad económica, podríamos empezar a ver una mayor demanda de créditos a largo plazo. Sin embargo, este proceso llevará tiempo, no podemos esperar tener un mercado de crédito hipotecario robusto de la noche a la mañana.

AG: Bueno, el Gobierno no está hablando de plan de estabilización, sino más bien de “motosierra para siempre”.

Más o menos. Esta semana se filtró una presentación de Inversiones dirigida por uno de los directores del Banco Central, que contiene algunos lineamientos y una especie de guía sobre cómo están planificando la transición en los próximos meses. Al parecer, el Gobierno está apostando principalmente a una situación particular que está ocurriendo en este momento: los márgenes de ganancia de las empresas están muy altos.

Si observamos el proceso inflacionario, veremos que los costos que más han aumentado no son necesariamente los salarios. Por ejemplo, los precios de bienes importados incluso están por encima de la paridad de importación. Esto se debe a que aún no hay una normalización ni cerca de todo lo que es el comercio exterior. Actualmente, estamos pagando entre un 20% y un 30% de las importaciones, lo que lleva a que las empresas establezcan márgenes de ganancia muy elevados debido a la incertidumbre sobre cuándo cobrarán.

La apuesta del Gobierno es que esto, de alguna manera, contribuirá a reducir la inflación. Esperan que cuando se obtengan más dólares y se normalice el sector externo, estos altos márgenes de ganancia comiencen a disminuir, lo que ayudaría a estabilizar la inflación. Es una estrategia razonable por parte de esta administración y podría resultar efectiva si logran reducir la inflación sin afectar demasiado los ingresos de las empresas.

Si logran hacerlo, podríamos ver una normalización más rápida del sector externo y una disminución más acelerada de la inflación, tal como ocurrió en el pasado con el plan de convertibilidad u otras experiencias históricas similares.

