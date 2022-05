El Papa Francisco: “Tengo el corazón desgarrado por la masacre en Texas”

"¡Basta con la circulación indiscriminada de las armas!”, fue el clamor del Papa Francisco que encabeza esta edición del L´Osservatore Romano en lengua española. La misma fue pronunciada en la tradicional Audiencia general de los miércoles. Luego de la Catequesis donde continuó con las reflexiones sobre la vejez, el Papa Bergoglio se expresó sobre la reciente masacre de Texas de esta manera: “Tengo el corazón desgarrado por la masacre en la escuela primaria de Texas. Rezo por los niños y adultos asesinados y por sus familias. Es hora de decir basta con la circulación indiscriminada de las armas. Trabajemos todos para que tales tragedias no vuelvan a suceder”. Al tratarse del miércoles 25 de mayo, el Papa argentino tuvo también unas palabras de saludo para su pueblo: “Hay un buen grupo de argentinos y en este día de la fiesta nacional de nuestra patria les envío un cordial saludo a ustedes y a todo el pueblo argentino. Dios los bendiga”.

Se publica en esta edición el epílogo del Papa Francisco al libro “El tejido del mundo. Diálogo a varias voces con los grandes protagonistas de la cultura sobre el relato como vía de salvación”, editado por la LEV y Salani. Editado por Andrea Monda, el volumen, desde hoy en las librerías, recoge las voces de grandes protagonistas de la cultura sobre el tema crucial del relato porque — como escribe el Papa Francisco— «en medio de la confusión de las voces y de los mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana, que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos. Una narración que sepa mirar al mundo y a los acontecimientos con ternura». Entre los escritores se encuentra el columnista protestante argentino Marcelo Figueroa, que el Papa Francisco cita en dicho epílogo: “…el tejer es quizás el aspecto en el que se centran la mayoría de los autores, algunos enfatizando el papel de la mujer, como por ejemplo Marcelo Figueroa..”.

El Papa Francisco sufre de fuertes dolores de rodilla que lo obligan a estar en silla de ruedas.

«Nada hay más peligroso para la sinodalidad que pensar que ya lo entendemos todo, que ya lo comprendemos todo, que ya lo controlamos todo», es la advertencia del Papa en el videomensaje enviado a los participantes de la Asamblea Plenaria de la Pontificia Comisión para América Latina (CAL), que se celebra del 24 al 27 de mayo. Se publica en este ejemplar el texto completo del videomensaje. El Papa Francisco también enfatizó: “…Para caminar juntos, siempre es importante mantener el pensamiento incompleto. Yo le tengo alergia a los pensamientos ya completos y cerrados. Recuerdo cuando al inicio de la Teología de la Liberación, que se jugaba mucho con el análisis marxista, sobre el cual el Papa y el General de los Jesuitas reaccionaron muy fuertemente. Apareció un/dos volúmenes, sobre la intuición latinoamericana, sobre la identidad latinoamericana para seguir este camino, y casi el ochenta por ciento de las notas estaba en alemán, no tenían ni la menor idea".

L'Osservatore Romano: “Frente al misterio del mal, la protesta es una forma de oración”

De esta manera, continuó: "Era una ideologización de lo que es un camino telúrico latinoamericano. Y digo telúrico porque la espiritualidad latinoamericana está agarrada a la tierra y no se le puede separar. Estoy convencido de que, de una manera adelantada, la Iglesia en América Latina y el Caribe, ha hecho camino al andar, es decir, ha mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares implica reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los problemas pastorales, los problemas sociales propios del cambio de época. Y es propio del Espíritu Santo hacerse el encontradizo, pero esto es posible cuando nuestro pensamiento es incompleto, cuando es completo no funciona.”

Como es habitual, se incluye en esta edición el texto completo del mensaje del Sumo Pontífice en el Ángelus dominical. El Papa Francisco exhortó a los fieles presentes en la plaza de San Pedro a repetir la invocación de paz durante el Regina coeli recitado desde la ventana del Estudio privado del palacio apostólico vaticano a medio día del 22 de mayo. El Papa expresó sobre este particular, entre otras consideraciones: “Porque no se puede dejar la paz a los demás si uno no la tiene en sí mismo. No se puede dar paz si no se está en paz. Les dejo la paz: Jesús demuestra que la mansedumbre es posible. Él la ha encarnado precisamente en el momento más difícil; y desea que también nos comportemos así nosotros, que somos los herederos de su paz. Nos quiere mansos, abiertos, disponibles para escuchar, capaces de aplacar las disputas y tejer concordia”.

En las páginas centrales de esta edición, el tema de la paz vuelve a ser central en el mensaje del Papa Francisco y en sus gestiones diplomáticas en estos tiempos de guerra. «El sagrado derecho de los pueblos a la paz» fue reiterado por el Papa Francisco la mañana del 23 de mayo, durante la audiencia a los voluntarios italianos del servicio nacional de Protección civil, recibidos en la sala clementina. Se incluye el texto completo y oficial. Por otro lado, el arzobispo Paul Richard Gallagher, al final de su misión en Ucrania, hace un balance del viaje con los medios de comunicación del Vaticano.

El Papa Francisco, sobre los migrantes y refugiados: “Nadie debe ser excluido”

Su misión en Ucrania finaliza hoy, después de tres días intensos de encuentros ¿Cuáles son sus primeras impresiones y conclusiones sobre el resultado de esta misión? La respuesta a esos y otros interrogantes se incluyen en el reportaje que se incluye en esta edición. El Arzobispo Gallagher expresó, entre otras consideraciones que «El pueblo ucraniano es realmente un pueblo herido y, al mismo tiempo, muy valiente, muy determinado: no podemos pasar por alto el gran sufrimiento de este gran pueblo... Es necesario renovar nuestro compromiso para resolver el conflicto a través del diálogo diplomático y político».