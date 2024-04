Flor del Alba Cruz: "Hay una gran ejército en las redes que nos ataca brutalmente, incluso por el color de piel"

Flor del Alba Cruz sostuvo que los movimientos estudiantiles son “impermeables ante cualquier gobierno” y resaltó la legitimidad de las universidades argentinas como instituciones democráticas. Manifestó que si bien la sociedad evolucionó en cuanto a la xenofobia y discriminación, aún existen discursos discriminatorios en las redes sociales y es necesario enfrentarlos. Además, defendió el acceso igualitario a la educación y criticó la idea de arancelar la universidad. “Si lo quieren hacer, que llamen a cambiar la Constitución Nacional y ahí estaremos”, aseveró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Flor del Alba Cruz es presidenta de la Federación Universitaria de Rosario, militante de Franja Morada y estudiante de Comunicación Social. Es de origen dominicano pero vive en Argentina desde los 8 años y cursó todos sus estudios en la educación pública.

Alejandro Gomel: Después de convocar a la marcha universitaria recibiste una ataque de trolls con comentarios xenófobos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo has vivido?

La verdad que a título personal, agradecer a todas las personas que mostraron su solidaridad. Yo creo que en términos políticos, desde el lugar que me convoca, no es la primera vez que, en mayor o menor medida, hay algunas personas que en redes sociales, o algunos trolls también, de alguna manera agreden o intentan imponer una idea en base a tomar de objeto a una persona.

Yo creo que lo que nos tenemos que quedar de eso es que, evidentemente, no hay argumentos políticos que puedan desentramar nuestro reclamo que es legítimo y es muy sano, y es en defensa de las universidades públicas, porque en la mayoría de los comentarios que me hicieron hacían alusión a mi color de piel, a mi lugar de procedencia. Muchas veces hablaban de que yo tenía un cargo, de que era ñoqui, cuando sabemos que los espacios estudiantiles no son arancelados, no se pagan, uno no recibe un salario, y por otro lado que son electos democráticamente.

Realmente me resulta una vergüenza enorme porque, de alguna manera, y de alguna forma muy inusual, por parte de quienes recibía esos ataques, pertenecían todos al mismo espacio político, o por lo menos se sentían representados por el mismo espacio político. Y la realidad es que jóvenes insultando a otra joven que representa de forma democrática a sus compañeros y compañeras, y que trabaja a la par con un equipo, es una vergüenza. Me parece que en Argentina nos haría muy bien volver al debate político y salir del amedrentamiento.

AG: Los ataques que recibiste, ¿fueron específicamente por, y a partir de, esta convocatoria? ¿ O es usual?

No, en principio, en la Universidad Nacional de Rosario, quiero aclarar también que no hay un estudiante de la universidad que se haya sumado a estos mensajes y ataques. Estuvimos muy atentos y atentas con mis compañeros y compañeras, así que en principio agradecer. No representan la expresión de la universidad, todos sabemos los intercambios que tenemos dentro de estos espacios, de mucho respeto, por lo menos en términos de mi procedencia, no hubo nunca un comentario de esa manera.

Sí han surgido algunas chicanas por parte de algunos adversarios políticos que tenemos en la facultad, pero hace muchos años, te hablo de cinco años que en el ámbito universitario, con un público que siempre se renueva, con jóvenes que por supuesto van innovando en discusiones, es un montón.

Realmente estas expresiones racistas y violentas, representan una minoría argentina, pero sin embargo sigue quedando el sabor amargo de esos comentarios que, por supuesto, son muy hirientes y que, de alguna manera, ponen en el foco de la escena algo que no tiene sentido.

Nosotros tenemos que volver a la discusión alrededor del presupuesto, porque con todas estas cosas, lo que se busca también es redirigir la discusión hacia lugares que no tienen ningún tipo de sentido.

AG: ¿Sintió el Gobierno lo que significó la marcha?

Si, por supuesto, yo creo que sí. Fue una marcha muy contundente y creo que también esos comentarios discriminatorios se explican en base a, quizás, la incertidumbre que tenía el Gobierno de cómo iba a salir la marcha.

Pero soy sincera, yo me hago cargo del movimiento estudiantil, que es el gremio que represento, y siempre en el movimiento estudiantil tenemos pruebas empíricas que lo demuestran, hemos marchado gobierne quien gobierne. En el Gobierno de Alberto Fernández, yo misma firmé un comunicado como presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Política, diciendo que estábamos en contra del ajuste de los 70 mil millones de Massa, en el gobierno anterior también, en el gobierno anterior también seguramente. Entonces, el movimiento estudiantil es impermeable ante cualquier gobierno, eso, sin duda.

Quizás otros sindicatos, gremios, tengan, de alguna manera, mucha más vinculación partidaria, pero nosotros siempre somos muy coherentes en eso, y la verdad es que fue muy contundente, fue una marcha con mucha convocatoria, pero fue muy legítima y consolidada por la sociedad civil.

Creo que lo que pasa acá, la legitimidad que tienen las universidades argentinas, es algo atípico, no pasa en ningún país de Latinoamérica, y de alguna forma hubo una respuesta ideológica en contra del sistema público por parte del Gobierno, que en algunas cosas mucha gente coincide menos en las universidades, o sea, hay un estudio que comprueba que hay un 75% por parte de la sociedad de aval y legitimidad en las universidades argentinas. Son parte de las instituciones democráticas que tenemos y son muy importantes, y la gente lo demostró en la calle.

Mensaje de Javier Milei, en su Instagram, luego de la marcha universitaria.

“Defender la universidad es defender nuestra bandera”

AG: En cuanto a los ataques xenófobos, ¿ha habido una evolución en la sociedad en cuanto a esto?

Si, por supuesto. El tema del grooming y la violencia es algo que se habla todos los días en los diferentes espacios educativos. Han existido organizaciones sin fines de lucro que también lo han puesto en agenda.

Como te digo, esto es un trabajo sistemático a partir de la conformación de una corporación de redes sociales donde uno publica cualquier cosa y ya, obviamente cualquier cosa que denote estar en contra de una medida que toma el Estado Nacional y ya tenemos 30 o 40 comentarios insultándonos por nuestro color de piel, en mi caso, pero a muchas mujeres les pasa por otras cosas que desprestigian su militancia sin tampoco conocerlas. Entonces creo que ahí hay una cuestión específicamente conformada.

No quiero culpabilizar al Estado Nacional porque no entiendo quién es el responsable, pero hay un gran ejército que da la casualidad que coincide ideológicamente con el Gobierno, y tienen sus nombres y tienen sus apellidos y todo en las redes sociales y que nos atacan brutalmente ante cualquier cosa.

Y no solo eso, sino algo peor. Desinforman, porque de mí se dijo cualquier cosa, que yo venía mandada de la dictadura de Maduro, que me había pagado la Patria Grande, cuando yo soy radical, no tiene ningún tipo de coherencia ni sentido.

Pero bueno, también creo que ahí hay una discusión que tenemos que darnos y yo creo que, por lo menos de mi lugar y también las compañeras que fueron agredidas hace poco, no va a quedar solamente en un descargo por Twitter, sino que seguramente vamos a ejecutar medidas, porque esto no se puede tolerar, menos en un sistema democrático y menos en nuestro país.

AG: Adorni dijo que el Gobierno ve con buenos ojos la idea de arancelar la universidad, en principio a estudiantes extranjeros. ¿Cómo ves esto?

Bueno, entonces el vocero y el Estado Nacional van a tener que cambiar la Constitución Nacional, que convoque una modificación de la Constitución, porque al día de hoy nuestra Constitución es muy clara en lo que dice, y tiene educación todo aquel que habite el suelo argentino, y somos, no solamente quienes venimos de otras naciones y contribuimos a los gastos impositivos de este país, y también pagamos con nuestros impuestos de educación, sino que muchas personas como yo que residen hace 18 años en la Argentina y que indudablemente necesitan del sistema educativo para poder formarse. Creo que eso también le da grandeza a nuestro país.

Creo que se ha tratado de poner en el foco a quienes somos migrantes como un eje problemático, otra vez queriendo redirigirnos de la discusión cuando el gran problema es el gran porcentaje de pobres que tenemos, la gran inflación que tenemos, que es un 300%, que hay gente que no tiene para comer, que hay gente que no tiene trabajo, que hay gente que trabaja en condiciones miserables, que hay un porcentaje muy minoritario de quienes pueden asistir a las universidades públicas a nivel nacional y que tenemos que trabajar para que eso crezca, y entre otras problemáticas que tenemos como país.

Esto es otro intento de imponer una agenda ideológica del Gobierno Nacional, no problemática en términos sociales y en términos ciudadanos.

Si hacemos una encuesta, realmente no significa un problema. No es un problema, no representa un gasto mayoritario en el PBI. Tenemos muchos argumentos políticos para discutir eso. Así que si lo quieren hacer, que llame a cambiar la Constitución Nacional y ahí estaremos.

Martín Lousteau consiguió las firmas para tratar en el Senado el financiamiento a universidades públicas.

Claudio Mardones: ¿Cómo están viviendo lo que sucede con el radicalismo en el Congreso de la Nación? ¿Cómo lo ven desde Franja Morada? ¿También respaldan una reforma laboral?

Mira, nosotros como franja hemos tenido críticas constructivas siempre a los líderes políticos de turno de la Unión Cívica Radical. Al día de hoy, entiendo que también a la par de esta situación que se vivió específicamente en el día de ayer, donde fue, de alguna manera, insultado el presidente de nuestro bloque y también a la par, Martín Lousteau salió a convocar una sesión especial para el pedido del presupuesto, hubo voces disidentes. Eso siempre, históricamente, ha pasado en nuestro partido, que más allá de pertenecer al mismo espacio tenemos voces diversas y de alguna manera también fortalece al debate, entiendo que por supuesto en algún momento nos vamos a tener que poner de acuerdo y empezar a discutir de manera profunda.

Lo de la Ley Bases específicamente, nosotros por supuesto como movimiento estudiantil siempre vamos a tener una postura.

En este momento post marcha federal educativa, la estamos conformando para empezar a discutir y poder nutrir esas discusiones, pero al día de hoy creo que la juventud en nuestro partido tiene mucho para construir, así que yo pido también que se nos convoque para seguir debatiendo este tema porque tenemos muchísimo para aportar.

Hace unas semanas también se nos convocó la Comisión de Educación para dar nuestra postura, no solamente por supuesto a los de la Franja sino a todas las organizaciones estudiantiles que componen y lideran el movimiento estudiantil en Argentina, y creo que de esta manera se fortalece. Porque muchas veces se llevan al Congreso situaciones problemáticas, proyectos que no vienen con la voz de los estudiantes, con la voz de la juventud, hoy creo que eso podría cambiar después de la masiva marcha que hicimos.

Así que por supuesto, yo estoy orgullosa del partido al que pertenezco, estoy orgullosa de las voces que de alguna manera lo componen, puedo estar de acuerdo más o menos, eso siempre sucede de alguna manera, el radicalismo ha tenido internas toda su vida, eso creo que todo el mundo lo sabe.

Pero hoy estamos en una situación bisagra que nos convoca a la responsabilidad y el compromiso, y me parece que eso de ahora en adelante seguramente va a estar visible y reflejado dentro de las bancas del radicalismo, o eso esperamos.

