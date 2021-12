Duhalde: "Lo que nos queda del 2001 es una enseñanza que deberían aplicar ahora para salir adelante"

El expresidente Eduardo Duhalde recordó a PERFIL una de las peores crisis de la historia argentina en democracia, en diciembre de 2001, y a 20 años del hecho contó con detalles cómo se iba palpitando una crisis económica desatada por la convertibilidad, los últimos días de Fernando de la Rúa al mando y el rol de la Iglesia para darle legitimidad a un poder político fuertemente criticado por la sociedad.

- ¿Qué es lo primero que recuerda de aquél diciembre de 2001?

- Recuerdo a Adolfo (Rodríguez Saá) cuando asume y dice que había suspendido el pago de la deuda, fue criticado pero los acreedores ya sabían.

Habíamos concordado con Alfonsín que la convertibilidad se había agotado, lo venia diciendo yo. Trabajamos juntos en junio de 2001 para llevarle a De la Rúa una salida distinta, estaba mal De la Rúa, luego pasa lo que pasa. Incluso la Iglesia llamó a ver si podía haber un arreglo. Y nos dimos cuenta que De la Rúa no estaba ahí, estaba ido. Estaba muy mal, nosotros le insistíamos en crear el movimiento productivo y terminar con décadas de políticas basadas en especulación y usura.

La iglesia en 2001 había hecho una oración por la patria, parecía que la Argentina desaparecía, yo no estaba de acuerdo. No producíamos, y eso fue lo que había que hacer y terminamos impulsando.

- Usted habla del modelo de la convertibilidad y del gobierno de De la Rúa, pero eso había comenzado con Cavallo. ¿Qué piensa de su gestión? ¿Sigue en contacto con él?

- No tengo vínculo con él, sí tengo respeto. Yo estaba convencido desde el 94’ que había que salir de la convertibilidad. Cuando me mostraban los balances de cada sector del Estado y los privados me daba cuenta que cada vez se ponía peor. Pero De la Rúa ni siquiera leía lo que le proponíamos.

- Cuando habla de propuestas, Ramón Puerta contó a PERFIL que el peronismo le había garantizado un acompañamiento total en el Congreso para salir adelante al entonces Presidente. ¿Fue así?

- Sí fue así.

- Pero no todo el peronismo quería salir de la convertibilidad.

- Bueno, Puerta, por ejemplo, no estaba de acuerdo en un principio conmigo, con el tiempo se fue dando cuenta. Se veía venir una crisis, hablando con los empresarios y productores. Los demás no lo veían venir tanto, la gente en su mayoría quería que siguiera la convertibilidad y por eso ganó las elecciones De la Rúa. Pero los grandes productores veían que ya se venía.

Luego eso cambió, y la gente optó por salir de la convertibilidad, y así lo hicimos, con enemigos muy fuertes, el gran capital. Hicimos lo que había que hacer.

- Muchos dicen que fue usted quien agarró un Estado en crisis y sin rumbo y fue el gran responsable del ordenamiento y la paz que lentamente llegó en los años siguientes.

- Yo no acepté ser presidente hasta que todos los partidos políticos me apoyaron. El ‘que se vayan todos’ también me alcanzaba a mí, por eso le pedí a la Iglesia que fuera la que aceptara los proyectos que yo enviaba.

Había otros sectores que también querían dolarizar la economía y no estábamos de acuerdo. Y pudimos vencer a las dos, a la convertibilidad y dolarización, y empezamos a crecer, terminamos el año bien. Fue el tiempo en donde lo mío era una misión, yo no iba a quedar con el apoyo de todos, lógicamente, pero salió bastante bien todo.

- Y respecto de aquellos tres días, el 19 de diciembre que hubo 39 muertes y se declara Estado de Sitio y termina el 21 con De la Rúa yéndose en helicóptero, ¿qué concluye 20 años después?

- No me parecía mal, que se declarara Estado de Sitio, pero viendo el efecto sí. 39 muertos es algo que nunca había sucedido.

- ¿Estuvo bien en irse como se fue?

- No le quedaba otra que irse como se fue.

- ¿Cómo lo recuerda al expresidente?

Cuando empieza el juicio por la corrupción, yo le pedí a su abogada ir a defender a De la Rúa en el juicio que se termina yendo Chacho Álvarez del gobierno por las coimas. Yo le pedí ir a defenderlo porque era un hombre honesto.

- ¿Y cuál fue el error, en qué momento comenzó a gestarse la crisis?

- El error era creer que podía haber convertibilidad por 10 años. Lo sabíamos, no podía ser de forma indefinida, el mismo Cavallo nos convocó al Tigre para hacer un cóctel de monedas.

- Y hoy, 20 años después, ¿qué heredó la Argentina de aquel estallido?

- Nos queda una herencia de enseñanza, para salir en este presente, para gobernar en el sistema presidencialista se requiere que todos se junten. Ese sistema fue creado para EE.UU. para dos partidos, acá hay 60 partidos, acá no se puede gobernar con tantos partidos, todos separados, divididos, la pelea es lo peor que puede pasar. Nos la pasamos peleando. Los funcionarios no son elegidos para hablar del que se fue, por eso yo les prohibí a los ministros hablar mal de los que se fueron en mi gobierno. Era tarjeta Roja. Es lo que hay que hacer para unir, es lo que debería hacerse ahora. Un gran pacto.

- El gobierno ha llamado en diversos discursos de Alberto Fernández y hasta de Cristina Kirchner a lograr un gran acuerdo para salir adelante. ¿Por qué no se termina concretando?

- El primer error es que lo convoque el gobierno. Por eso yo estoy trabajando con las 10 religiones mas importantes, y hay acuerdos. Así como lo hice con la Iglesia en 2001. Se piensa en una Argentina 2023-2043. Y ellos son los que tendrían que convocar, gente independiente. ¿Qué mejor que todas las religiones?

