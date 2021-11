¿Crematología? El error de Duhalde al afirmar que Cristina Kirchner "está enferma"

El expresidente Eduardo Duhalde aseguró en un programa de radio que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "está enferma y la enfermedad se llama 'crematología', una enfermedad de la psiquis" y que su entorno lo asegura.

"Yo he hablado con gente que está pegado a ella y están horrorizados. Cristina está enferma. La enfermedad se llama 'crematología', una enfermedad de la psiquis que se puede curar, pero está enferma", dijo Duhalde.

"Yo se lo he escrito al Presidente hace cuatro meses. Es increíble porque no necesita la plata para nada", aseguró Duhalde en entrevista con Antonio Fernández Llorente por radio AM 990.

El error del exmandatario reside en que crematología es el estudio de una ciencia que trata acerca del desarrollo y el consumo de servicios y bienes, un término propio de la economía, ya que krema en griego significa fortuna y logía, estudio. Mientras que la enfermedad a la que que hace referencia Duhalde, basada en el deseo obsesivo por acumular dinero y riquezas, se llama crematomanía.

Duhalde habló del FDT y del gran error que tuvieron según su parecer

El político aseguró que parte del fracaso de la campaña del Frente de Todos se debió a la falta de propuestas con la utilización de tecnología: "Lo primero que hay que hacer es entender y, con el avance espectacular de la tecnología, hoy podemos terminar con el ‘secretismo’, que significa que nadie se entere de lo que pasa en un municipio (...) No avanzar con la tecnología es seguir queriendo que Argentina sea consumida como gran parte de Latinoamérica por el flagelo de la corrupción. Hay un ‘secretismo’ en los municipios que hacen que pasen las cosas que pasan".

Duhalde opinó sobre Milei

Con respecto al triunfo de La Libertad Avanza, el frente encabezado por Javier Milei en Ciudad de Buenos Aires y Luis Espert en Provincia de Buenos Aires que se llevó cinco bancas para Cámara de Diputados, Duhalde afirmó: "esta derecha tiene algo especial, tiene como condimento especial las características personales de Milei. Es una especie de artista, que a la gente le gusta ver eso. Pero siempre hubo de eso. No es un problema preocupante, porque yo creo en los dos grandes partidos históricos que no son ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Y en eso es lo que coinciden el radicalismo y el justicialismo".