Eduardo Valdés dijo que el Congreso debe evitar convertirse en el "socio bobo" de Javier Milei

Ante la convocatoria del gobierno de Javier Milei a sesiones extraordinarias en el Congreso, el diputado de Unión por la Patria (UP), Eduardo Valdés, criticó la falta de definiciones cornetas en el temario a tratar y remarcó la necesidad de evitar el avance del oficialismo de cara a las elecciones legislativas. “Tenemos que impedir que Milei convierta al Congreso en su socio bobo”, dijo.

En diálogo con Somos Radio, Valdés fue consultado sobre el rol negociador del radicalismo durante el pasado período legislativo y aseguró que existieron acuerdos a cambio de votos a favor de proyectos presentados por el oficialismo. “Vaya a saber qué arreglaron esos radicales. ¿Todos van a negociar algo?”, se preguntó.

En este sentido, el legislador argumentó que el caso de Edgardo Kueider, el exsenador detenido en Paraguay al intentar ingresar a Paraguay con más de 200 mil dólares es “la punta del ovillo de una espúrea negociación ilegal” entre el Ejecutivo y algunos sectores opositores del Congreso.

A su vez, sostuvo que el caso del exsenador “se extiende hasta (Carlos “Camau”) Espínola”, el senador correntino. Edgardo Kueider, “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo conformaban el bloque peronista disidente Unidad Federal, y le dieron luz verde a la Ley Bases.

Sobre la denuncia por contrabando por la que el exsenador de Entre Ríos continúa detenido en el país limítrofe, el legislador Valdés agregó que su bloque debe continuar investigando el caso. “Ese tema es donde nosotros tenemos que no bajar los brazos. Fue muy notorio”, dijo.

Para el legislador, “no hay que dejar de tirar de ese acuerdo”. “De ahí vienen varias respuestas que tienen que ver con la desazón de por qué determinados comportamientos de diputados de pensamientos distintos al de al del gobierno de Milei terminaron votando”, indicó Valdés, haciendo referencia al apoyo de bloques opositores a proyectos del Ejecutivo.

“Si nosotros nos seguimos comportando como si nada pasara, somos los socios bobos que le legitiman a Milei”, insistió el diputado por la Ciudad de Buenos Aires.

Al ser consultado sobre el posible acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, el diputado de UP descartó que los espacios políticos se presenten en una alianza porque “la dupla Karina Milei y Santiago Caputo no quiere charlar”. “Esos no son los socios bobos de Javier Milei, son el otro lado de la mente de Javier”, dijo sobre la hermana del Presidente y su asesor estrella.

En esa línea, declaró que, en el caso de que suceda un acuerdo “PRO-libertario”, un sector del macrismo se partiría de su espacio: “Los Lousteau y los Rodríguez Larreta no entran dentro de ese acuerdo y ahí habrá una nueva partición de tres de vuelta”.

Javier Milei y Mauricio Macri

Luego, afirmó que Milei ganará las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, derrotando así al PRO en su histórico bastión, y explicó que es por eso que Mauricio Macri aún no define su postura sobre el acercamiento con el espacio libertario. Sin embargo, cuestionó las encuestas que muestran al mandatario como ganador a nivel nacional. “No es lo que yo percibo andando por las calles”, dijo.

Por otro lado, el diputado expresó su optimismo por el desempeño electoral del peronismo en el distrito porteño y aseguró que “ve muy bien” al legislador Leandro Santoro. “Hay una división del electorado y eso puede permitir ese triunfo que buscamos hace tanto tiempo”, agregó.

