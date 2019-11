Eduardo Valdés: "El aborto va a ser legal y el Papa Francisco lo va a entender"

El ex embajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, vaticinó que el aborto será legal en Argentina y que el Papa Francisco lo va a “entender”. “En Italia, en la ciudad santa, Roma, está legalizado el aborto y no excomulgaron a nadie. ¿Y sabés cuándo se legalizó? con el Papa Juan Pablo II al frente del pontificado y Ratzinger como el gran censor. Las cosas pasan, yo le bajo dramatismo. Son discusiones que me parecen arcaicas ya”, dijo el flamante diputado nacional en diálogo con el programa Antes y Después, por La Once Diez.

“La tendencia es que la Interrupción Legal del Embarazo va a ser ley. Mi convicción es que cuando hay embrión hay vida, pero he querido deconstruirme a ver si era de otra manera y no he podido. Sinceramente, creo que el que no piensa como yo no tiene que ir preso”, dijo Valdés.

El Gobierno publicó el decreto que deroga el "protocolo Rubinstein" sobre el aborto

Y agregó: “La sociedad civil va por un lado y lo religioso va por otro lado. Digo esto siendo que yo no soy un fanático verde, pero entiendo a la sociedad por dónde va”, consideró en diálogo con Diego Sehinkman y Daniel Santa Cruz.

Valdés admitió que conversó la posibilidad de asumir como secretario General de la Presidencia, pero anunció que finalmente no integrará el gabinete de Alberto Fernández: “No quiero, no voy a ir al gabinete de Alberto, tengo cosas que hacer. En esta primera etapa a mí me toca la función de regar la plantita de la unidad entre Cristina, Alberto y Sergio Massa”.

Y contó que asumirá como diputado dado que Fernando “Pino” Solanas irácomo embajador argentino en la Unesco.

MC