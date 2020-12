El bloque de Lavagna exige boleta única para apoyar la suspensión de las PASO

En medio del debate por la posible suspensión de las PASO 2021, un grupo de diputados que responden a Roberto Lavagna presentaron esta semana un proyecto para incorporar la boleta única de papel en las próximas elecciones legislativas. Los legisladores reclaman su aprobación como condición para apoyar la eventual anulación de las primarias del año próximo, iniciativa que impulsan los gobernadores del PJ y el gobierno nacional de Alberto Fernández.

La iniciativa fue presentada por los diputados de Consenso Federal Alejandro "Topo" Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini, más el santafesino Luis Contigiani. Los autores de la norma sostienen que la boleta única de papel permite reducir significativamente los costos del proceso electoral, garantiza equidad entre las fuerzas que compiten y mejora notablemente la transparencia.

"La simplificación de las acciones propias del proceso electoral implica una drástica reducción de la cantidad de personas involucradas en el mismo, minimizando la exposición al contagio o a la transmisión del Covid-19", expresa el texto del proyecto. "El sistema de boleta única en papel facilita el trabajo de la justicia electoral y consecuentemente de los partidos politicos, en los procesos de diseño, aprobación y presentación de las mismas", agrega la iniciativa consignó Parlamentario.

Boletas partidarias de papel de las PASO 2019. El proyecto propone eliminarlas en favor de la boleta única.

Según la iniciativa, la Cámara Nacional Electoral será la encargada de diseñar la boleta única de papel destinada a ser utilizada en los comicios, en tanto que el Poder Ejecutivo Nacional tendrá a su cargo el costo y la impresión de las mismas. En las papeletas, los espacios asignados a cada agrupación política deben ser idénticos, debiendo incorporar simétricamente los símbolos partidarios y la fotografía de los candidatos.

En caso de que una agrupación no presente candidatos en ninguna categoría, su espacio permanecerá en blanco y se consignará en el mismo la leyenda: "No presenta candidato". Se deberá incluir un casillero de "voto en blanco" para cada una de las categorías. La boleta debe estar escrita e impresa en idioma español, en forma legible, en papel no transparente, y deberá contener indicación y la forma en que debe plegarse, indicada mediante línea de puntos.

El debate por las PASO

El proyecto para suspender las internas abiertas fue puesto sobre la agenda el último viernes por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich. Si bien se especulaba con que hoy ingresaría a la Cámara de Diputados el proyecto, los tiempos se demorarían hasta la semana que viene.

Desde el oficialismo aseguran que deberá haber un acuerdo con Juntos por el Cambio. Pero sus principales figuras, como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, ya advirtieron que están en contra.

RI/FF