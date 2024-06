sddsA las 4 de la mañana, Carolina Píparo publicó un tuit que se interpretó como su alejamiento definitivo de La Libertad Avanza. Sus colaboradores más cercanos se despertaron con el teléfono lleno de mensajes, pero no sabían qué responder. Se habían ido del Congreso apenas unas horas antes, después de la maratónica sesión que trató la nueva fórmula jubilatoria, sin que hubiera pasado nada particularmente llamativo. Cuando le cosultaron, entendieron. "Se cansó. El detonante fue que la volvieron a atacar en redes", explicaron al mediodía. Una vez más, el fantasma de los trolls libertarios aparece como método de disciplinamiento. En esta oportunidad, la diputada nacional habría sido el blanco de agresiones elegido por haber votado en contra de la jubilación de privilegio para los expresidentes.

Javier Milei advirtió a los diputados tras la reforma jubilatoria: "Les voy a vetar todo, me importa tres carajos"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Anoche, luego de que la oposición lograra aprobar la nueva fórmula jubilatoria, Miguel Ángel Pichetto hizo una intervención que generó un intenso debate en el recinto: pidió suprimir definitivamente del proyecto el artículo 11, que proponía la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes. El diputado de Hacemos Coalición Federal no lo consiguió, pero su breve discurso tuvo impacto en algunos legisladores como Píparo, que decidió votar en contra. La legisladora está el frente de la bancada Buenos Aires Libre, en interbloque con La Libertad Avanza.

La iniativa se frenó con 11 votos negativos, 109 positivos y 15 abstenciones. De inmediato, en X, comenzaron a circular publicaciones que responsabilizaban a Píparo de la derrota oficialista por el pequeño margen con el que se rechazó la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Desde que asumió el Gobierno de La Libertad Avanza, en diferentes oportunidades los funcionarios que tienen más actividad en redes se encargaron de decir que los ataques no son organizados, sino que se trata de simples militantes virtuales que publican con intensidad. Sin embargo, la idea de que se trata de agresiones coordinadas desde Casa Rosada está instalada en la oposición y, también, entre los aliados al Gobierno que alguna vez manifestaron disidencias.

"No me sorprenden los ataques sin fundamentos porque no es la primera ni será la última vez, pero creer que van a disciplinarme con insultos en redes es subestimarme", aseguró Píparo al mediodía para ampliar su publicación en X. Y agregó: "Creo que esta idea de que no se puede disentir en nada y que se debe obedecer sin fisuras no tiene ada de liberal. No fui, ni soy ni seré fanática de nada ni de nadie".

Victoria Villarruel es la una de las figuras del Gobierno que recibe ataques virtuales con frecuencia y en su entorno más de uno sostiene que se trata de "fuego amigo". De hecho, cuando en abril se discutió el aumento de las dietas a los legisladores, la vice se refirió al asunto. En respuesta a un comentario en X, escribió: "¿En qué me beneficia a mí un sueldo que no voy a cobrar y que salgan trolls propios y ajenos a pegarme?"

En el entorno de Píparo, de todas maneras, sostienen que la diputada no entiende por qué hay un "empecinamiento" con ella. De hecho, anoche no fue la única "aliada" a Javier Milei que votó en contra de la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Su compañera en el bloque Buenos Aires Libre y cuñada, Lorena Macyzyn, también rechazó el artículo. De la misma manera votó votó Oscar Zago, del bloque Movimiento de Integración y Desarrollo -que acaba de romper con La Libertad Avanza, pero se matiene alineado en términos generales-, y Eduardo Falcone, del mismo espacio.

Reordenamiento liberal en el Congreso

"A Zago no lo atacaron como a Carolina. Y ella fue la candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires", subrayaron allegados a la diputada. A pesar de la importacia que tuvo Píparo en la campaña, su vínculo con La Libertad Avanza comenzó a resquebrajarse desde antes que asumiera el Gobierno, cuando en noviembre decidieron bajarla de la ANSES luego de hacer pública su futura designación.

Importante recorte: el gobierno comenzó la quita de subsidios que impactará en las boletas de luz y gas

En febrero, la cuenta de la Oficina del Presidente la incluyó en el listado de "traidores", en referencia a los diputados que manifestaron alguna diferencia en el primer debate de la Ley Bases. En esa oportunidad, Píparo había votado en contra del inciso H del artículo 4. Se trataba de una modificación que había impulsado el diputado Nicolás Massot sobre fideicomisos.

Este fin de semana, el presidente volvió a subirse a los ataques contra la diputada con un like en X a una ironía del periodista Macu Mazzuca, que había escrito: "Los que se ponen en contra de Milei trascienden un motón, sino mirá el éxito de Píparo".

Allegdos a Píparo insisten en que todavía no hay ninguna definición y subrayan que la diputada "acompañó el 98% de las iniciativas oficialistas", pero no descartan que en el futuro se produzca un reordenamiento de los liberales en el Congreso y especulan con que podría haber cambios cuando termine el debate por la Ley Bases. Buenos Aires Libre no es el único espacio "aliado" del Gobierno y en la lista de aquellos que podrían hacer algún movimiento se incluyen a Marcela Pagano, de La Libertad Avanza, que quedó desdibujada luego de la polémica designación a la presidencia de la Comisión de Jucio Político, que aún no fue,resuelta; o al propio Cristian Ritondo, del PRO, que lideró el quiebre interno de la fuerza con Patricia Bullrich.

Escándalo por los alimentos: en otro revés para el Gobierno, la Cámara Federal confirmó la cautelar de Casanello

Desde hace un buen tiempo que Píparo no tiene diálogo con ningún representante del Ejecutivo nacional. Conversa con Martín Menem por su labor legislativa con referentes de otros espacios políticos. Por lo pronto, repite que todavía falta mucho para el 2025 y se enfoca en el armado de su espacio a nivel provincial. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense, con Jazmín Carrizo y Betina Riva respectivamente, la diputada nacional mantiene distancia de Casa Rosada. Las legisladoras, aunque voten en línea con el resto de los liberales y libertarios, sostienen el bloque Buenos Aires Libre.