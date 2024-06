Una directora de CONIN explica cómo distribuirán los alimentos que guardaba el Gobierno

Daniel Carboni Bisso afirma que algunos centros CONIN tuvieron que cerrar en los años anteriores por la dificultad de mantenerlos: “En el gobierno de Mauricio Macri hubo una ayuda del Estado, después de la pandemia fue muy difícil sostenerlos”, aseguró y detalló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniela Carboni Bisso es médica pediatra. Se formó en las "trincheras" del Hospital de Niños de La Plata y luego se sumó a la fundación sin fines de lucro CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil) dedicada a la previsión y recuperación de niños desnutridos de 0 a 5 años con alto riesgo social y nutricional. CONIN fue fundada en 1993 en la ciudad de Mendoza por el médico Abel Albino y fue la organización a la que acudió el gobierno para repartir los alimentos que se tenían guardados.

Me gustaría que nos cuente cómo es CONIN.

CONIN es una fundación con sede en Mendoza, pero hay franquicias en distintos lugares de Argentina. Hace 16 años que nos pusimos en contacto con ellos, recibimos la capacitación y abrimos nuestro CONIN que ya está franquiciado hace 15 años. Cada CONIN se mantiene solo, debe abastecerse de los medios necesarios, pero la formación es a partir de la central de CONIN. A su vez, CONIN Chile estaba liderada por el doctor Fernando Monckeberg y el doctor Abel Albino trajo la idea acá.

¿Qué cantidad de personas trabajan en CONIN?

Cada CONIN se adecua a la necesidad del lugar. CONIN trabaja con los chicos desnutridos, se los recupera en los años en los que es vital su recuperación para que no tengan un daño en el cerebro. La metodología CONIN hace que el chico concurra un día a la semana y, en ese día, se hace la evaluación nutricional y de desarrollo con una psicopedagoga. Ese día concurre la mamá que recibe formación y talleres, tanto para ayudarlo en la educación de su hijo y también para brindar una salida laboral.

¿Cuál es la situación de la desnutrición infantil en Argentina a lo largo de este siglo?

Nosotros tenemos una evaluación a partir de nuestro centro CONIN. Te puedo hablar de la realidad de Gualeguay. Nosotros mantenemos 45 chicos mensuales y nunca nos bajó. En algunos casos, ha llegado a 50 o a 60. Sabemos que no llegamos a todos, pero siempre intentamos hacerlo. En casi todos los lugares, el porcentaje no ha variado demasiado.

Lo que sí varía es cuando vienen las mamás y nos dicen, por ejemplo, que comen una vez por día. A lo mejor, el chico no está desnutrido, pero sí está mal nutrido porque come cosas que no son nutritivas. En Argentina, tenemos un mapeo a través de CONIN, pero sabemos que no llegamos a todos los lugares, porque no toda la Argentina tiene centros CONIN.

¿En qué provincias hay centros CONIN?

Hay 120 centros en este momento. En Entre Ríos hay ocho, pero también hay en Tucumán, Corrientes, Chaco, Ushuaia, Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, etc. Algunos centros tuvieron que cerrar en los años anteriores porque es difícil mantenerlos. En el gobierno de Mauricio Macri hubo una ayuda del Estado, después de la pandemia fue muy difícil sostenerlos. El año pasado se habló de cerrar el nuestro, pero gracias a que tenemos una comunidad que está siempre presente, enseguida tuvimos respuestas y no tuvimos que cerrar.

