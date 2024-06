Alfredo Menem, primo de Martín: "Carlos Menem no estaría para nada de acuerdo con este gobierno"

Alfredo Menem dijo que respeta a su primo, aunque se encuentra "en las antípodas" de su pensamiento, y afirmó que el Gobierno "no conoce" los problemas de la gente, por lo que "no puede resolverlos". Además, confirmó que su provincia no recibirá alimentos del stock almacenado por el Ministerio de Capital Humano. “De un día para el otro se dieron cuenta de que tienen que administrar un país y no saben por dónde arrancar”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alfredo Menem es ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social en La Rioja. Además, es el primo de Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y de Zulemita Menem, hija del ex presidente.

Recientemente, Alfredo criticó duramente a su primo Martín, a quién acusó de "criarse en Buenos Aires" y "no conocer ningún barrio de La Rioja", lo que derivó en que su prima Zulemita, hija del ex presidente, se involucrara en la disputa y defendiera a su primo, Martín hijo de Eduardo Menem.

¿Cuál es su grado de parentesco con el ex presidente? ¿Cómo es la relación de su familia con la familia del ex presidente?

Somos primos. Acá en La Rioja los Menem somos muchos y venimos de diferentes ramas. Son muy pocos los que vinieron de Siria, uno de ellos fue mi abuelo, con el padre de Carlos Menem, que son primos hermanos. Mi papá sería primo de Carlos Menem y yo primo segundo de los hijos, tanto de Eduardo como de Carlos. Eso a grandes rasgos.

Entonces, el que vino de Siria es el abuelo de Carlos Menem y padre de tu padre. ¿Algún otro Menem vino de Siria o todo el linaje se origina acá?

Hubo uno más, no recuerdo su nombre. Eran tres, una vez que se instalaron acá empezaron a traer a toda su familia.

Yo varias veces entrevisté al gobernador de La Rioja con respecto a si Martín Menem defiende simultáneamente los intereses nacionales y los intereses de la provincia, y él fue muy crítico. Me gustaría tu balance de la gestión como presidente de la Cámara de Diputados de tu primo.

Lo respeto porque él tiene un concepto y lo defiende, mantiene una ideología política en la cual nosotros estamos en las antípodas. Representa un modelo excluyente, discriminador, que aleja al Estado de los sectores más humildes. Es un modelo que nosotros no representamos, y él con este concepto obstaculiza las gestiones de nuestra provincia a nivel nacional, obstaculiza los recursos que tienen que llegar, que no son ni para Quintela ni para mí, sino para el crecimiento y el desarrollo de un norte grande que venía con esas expectativas.

Pero lamentablemente, a partir del 10 de diciembre que asumió la nueva gestión presidencial de Javier Milei, se vieron obstaculizados todos los recursos que venían a nuestra provincia, y con ello todas las definiciones que se han tomado. El 120% de devaluación, la liberación de las importaciones, el congelamiento de los salarios, la liberación de los precios incluída la canasta básica familiar, las tarifas de servicios y demás.

Hicieron que se genere un caos social importante donde se hace insostenible llevar adelante una gestión. Se genera impotencia al no poder resolver los problemas de la gente, no poder cumplir con las demandas, y por encima ver por televisión que hay ocho toneladas de mercadería escondidas que ya está vencida o próxima a vencerse, que si no hubiese sido por investigaciones periodísticas todo esto quedaba sin repartir y sin llegar a la gente que lo necesita.

En esta distribución de alimentos que se está haciendo ahora a través del ejército. ¿Llega comida a su provincia?

No, no llega absolutamente nada. Lo que nos ha llegado a nosotros en el convenio que se ha firmado con la Fundación Conin (cooperadora para la nutrición infantil). Es un listado en el que La Rioja no figura en la distribución de la leche que se está llevando a cabo en estos momentos. Necesitamos un plan paliativo para que la gente pueda vivir mejor, porque convengamos que desde el 10 de diciembre hasta el día de hoy no hubo una sola medida que beneficie al conjunto de los argentinos y argentinas. Muy al contrario, todas son noticias negativas que repercuten en el humor social de los habitantes, en su bolsillo y en el consumo.

Usted mencionó que en las listas de distribución de alimentos La Rioja no figura. ¿Es su provincia en particular la que está discriminada o la mayoría de las provincias no lo reciben? ¿En qué provincias se indica que van a repartir?

Van a recibir 14 provincias. Hay 9 o 10 que no van a recibir, entre ellas La Rioja, Catamarca, San Luis, Formosa. Hay muchísimas provincias que no figuran en esa lista.

¿Y cuál es el argumento para otorgar alimentos a algunas provincias y a otras no?

No tenemos información, no hay argumentos. Hemos preguntado el por qué de la irracionalidad de llevar casi 300 mil kilos de leche a Mendoza y solo 5 mil kilos al Conurbano bonaerense. No hay lógica, porque si fuera por territorialidad, padrón o capacidad de gente, la provincia de Buenos Aires se llevaría mucho más.

Realmente estamos sorprendidos de la insensibilidad del Gobierno, de la deshumanización de la política que obviamente denota un desinterés en los más necesitados.

Alejandro Gomel: El Gobierno nacional reivindica la figura de Carlos Menem. ¿El ex presidente estaría de acuerdo con las políticas de este gobierno?

No, para nada. Carlos Menem era un hombre pragmático que generaba consenso, que le dolía el dolor ajeno y que sabía de las necesidades de la gente. No iba a permitir nunca que se venzan alimentos, no atender a los gobernadores ni ministros, que haya un Estado prácticamente ausente.

Si usted viene acá a nuestra provincia, en algún barrio él estuvo sentado en la vereda tomando mate con un vecino. El actual presidente no lo ha hecho, no ha visitado ninguna provincia, no conoce un barrio, no se metió en una escuela pública, en una universidad, ni un barrio popular, no sabe de las necesidades del interior del país. Nada más alejado que pueda resolver los problemas de la gente cuando los desconoce.

AG: ¿Hay relación de La Rioja con el Ministerio de Capital Humano para llevar adelante algún tipo de política?

En La Rioja nuestro gobernador está levantando la voz en defensa de los intereses de los argentinos y argentinas, especialmente de los riojanos, riojanas y el norte argentino, que está haciendo un esfuerzo enorme para sobrellevar esa gestión. Hace unos días el Gobernador aumentó el 40% a la masa salarial de los trabajadores de esta provincia, anunció un incremento en las partidas alimentarias en los comedores escolares y los comedores populares, y para los planes alimentarios de personas en situación de vulnerabilidad.

Todo eso lo estamos sosteniendo con fondos provinciales. Se sabe que la provincia de La Rioja no recibe los fondos extracoparticipables desde el 10 de diciembre, fondos que están establecidos por la ley de presupuesto y que todos los gobiernos lo respetaron, inclusive Macri y el gobierno de La Alianza, menos este Gobierno, que tiene una cuestión prácticamente personal con el norte del país, con el norte argentino y en especial con los riojanos.

Resulta paradójico porque en el balotaje en todas estas provincias a Milei le fue muy bien. A su juicio, ¿cómo sería el resultado de las elecciones de medio término del año próximo? ¿Repetiría algo más parecido a lo que fue el balotaje, o ve algo más parecido a las elecciones locales, donde prácticamente no tuvo un éxito significativo?

Yo me inclino más al desencanto por parte del electorado riojano, que ahora mismo le está exigiendo a las autoridades que acompañaron que les den respuestas. Desde que sucedieron las elecciones generales y el balotaje, desde ese día, nadie del gobierno apareció en la provincia. Quienes estamos dando la cara somos nosotros, el gobernador, y quienes están resolviendo los problemas que el gobierno nacional está causando es el gobierno de La Rioja.

Obviamente, se siente el desencanto en el electorado que ha confiado en Javier Milei y en La Libertad Avanza en esta provincia. Creemos y estamos convencidos de que las elecciones de medio término del año que viene darán un triunfo importante para el peronismo en esta provincia, y ellos pasarán a la historia con esta insensibilidad con la cual están llevando un Estado. Yo estoy convencido de que de un día para el otro se dieron cuenta de que tienen que administrar un país y no saben por dónde arrancar.

