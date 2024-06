Eduardo Reina, sobre la entrega de alimentos: “Pettovello hizo todo mal”

En medio del escándalo por las miles de toneladas de alimentos retenidos, el Presidente Javier Milei salió a respaldar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Sin embargo, las opiniones siguen apuntando a la cartera y al mal manejo del reparto no solo de los alimentos, sino del accionar del organismo.

Nueva gestión con "vieja estructura"

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista político Eduardo Reina quien expresó que una nueva gestión “no puede gobernar dejando una estructura vieja”.

Según el analista, el 60% de los funcionarios “siguen sin ser nombrados” y aunque puedan haber “algunos de buena fe, otros están tratando de generar algún conflicto”. Y agregó: “Este ministerio es ingobernable y quedó expuesto que para gobernar se necesitan otras capacidades, como la de saber manejar gente”.

Capital Humano: Recambio y falta de información

En relación a la labor de Pettovello, Reina aseguró que con esta acción “se pegó un tiro en el pie” y “en algún momento viene el recambio”. Y continuó: “Hizo todo mal por no tener la información y más de un hecho tan sensible; aunque me parece excelente que haya destapado todas las ollas y que haya hecho un proceso a toda la gente que robó”.

En continuidad con el tema, el entrevistado sostuvo que el de Capital Humano “era el único ministerio que no tenía límites” y a partir de lo sucedido “se van a empezar a verificar otras inacciones con respecto a otros ministerios que dependen de este”.

La posición de Milei y el desafío de Francos

Con respecto al respaldo de Javier Milei, Reina aseguró que, “la figura presidencial se mantiene al margen”, a excepción del respaldo en el Ministerio. “Milei no hace política y ahora será Francos quien se fije en el futuro con respecto a lo que necesita este gobierno", agregó.

Para cerrar, agregó: “En días vamos a ver cómo el ministro maneja la interna y cómo hace para que cada uno de los ministerios empiecen a funcionar y a gestionar”.