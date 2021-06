El FdT se encamina al orden interno y ensaya la unidad con una mesa política

“Iniciamos el camino hacia el orden”, reconoce un dirigente importante de la alianza oficialista. El armado electoral parece haber comenzado y el Frente de Todos quiere ganar los comicios, por lo que las peleas internas quedarán a un lado. El ensayo hacia la unidad ya comenzó con una mesa política que terminará de demostrar su acción una vez que se definan los candidatos.

“Un buen resultado en 2021 significa el primer paso de las reelecciones de Alberto y de Axel en 2023”, analiza ante PERFIL un dirigente kirchnerista. Esta frase muestra que la campaña ya arrancó: las disputas internas y hasta la pelea por la sucesión presidencial se postergarán.

El desorden político que primó en el Gobierno en estos meses de gestión intentará ser salvado por una mesa de dirigentes en la que se discuta cada una de las estrategias. Este espacio comenzó a funcionar semanas atrás y fue revelado por PERFIL. Se trata de “la mesa de los lunes”.

Se reúne a principio de cada semana en La Plata y el gobernador Axel Kicillof es el anfitrión, pero fue recién hace unos días que terminó de acomodarse con la incorporación de Santiago Cafiero. La publicación de este medio sobre la reunión del 17 de mayo en la que hubo críticas al ministro de Economía, Martín Guzmán, generó la incorporación del “albertismo” a la mesa en la que paradójicamente ya estaban sentados los dirigentes de los otros espacios de la alianza pero faltaba el representante del Presidente.

Para discutir la estrategia electoral, además de Kicillof y Cafiero allí se ubican el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el presidente del bloque del FdT, Máximo Kirchner. También puede haber sillas que rotan como ya fue el caso del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis o los intendentes Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Fernando Espinoza (La Matanza). El primer pacto después de que saliera a la luz los enojos contra Guzmán es que a partir de ahora haya un fuerte hermetismo.

"Hay un show de candidatos que giran por los medios que es eso: show"

“Esta mesa seguramente después va a tener distintas terminales y otras submesas, pero todo va a terminar de funcionar cuando estén los candidatos o candidatas. Lo importante es que ya esté aceitado el mecanismo de discusión”, explica uno de los comensales fijos.

Por ahora descartan dar nombres. “Hay un show de candidatos que giran por los medios que es eso: show”, dicen. Cada sector de la alianza tendrá su espacio en la lista pero hablar de quien pueda encabezar la lista hoy es ficción. “Mi consejo es que ningún sector levante gente por los medios”, explica un hombre cercano a Cristina Kirchner. Tiene que ver con el poder de la vicepresidenta de subir o bajar postulantes.

Aunque el peronismo ya se desacostumbró a ganar las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires, ahora repiten una fórmula que aseguran que es la de la victoria: Vacuna x 2. ¿De qué se trata? “Ya tenemos las vacunas contra el coronavirus, ahora necesitamos la carne vacuna. La ciudadanía debe perder el miedo a enfermarse y tiene que poder comer”, resume un dirigente que será parte de la estrategia.

La atención está puesta en la Provincia ya que en el interior aseguran que los oficialismos provinciales no mostrarán mayores dificultades. Aunque el vínculo de Alberto Fernández con los gobernadores está lejos de demostrar aquella alianza federal que quiso conformar, aseguran que este año no habrá inconvenientes para seguir todos juntos. Y en sus provincias, los jefes territoriales (oficialistas y opositores) no parecen tener grandes desafíos.