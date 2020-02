Gerardo Morales le respondió a Elizabeth Vernaci: "Nos ofende"

La conductora radial Elizabet Vernaci despertó un sinfín de repudios por su desafortunadas frases sobre una de las provincias argentinas. "Jujuy es Bolivia, alguien tiene que decirlo", bromeó, con mal gusto, Vernaci, además de formular otras frases agraviantes como "los jujeños son sufridos".

Uno de los que se sintió dolido y lo expresó a través de Facebook fue el gobernador jujeño, Gerardo Morales. "Señora Vernaci: repudio enfáticamente su falta de respeto y la forma en que descalifica al pueblo jujeño y a la provincia de Jujuy, negando su pertenencia a la República Argentina y por ende al pueblo argentino. Me molesta mucho y me duele que usted y su equipo se rían de nosotros", comienza el escrito.

Acto seguido, Morales indicó: "Debe saber, señora, que el pueblo del norte fue el que garantizó nuestra independencia para que hoy usted y yo podamos con orgullo decir que somos argentinos".

En una línea discursiva similar, agregó luego: "Efectivamente jujeños, salteños y tucumanos entre otros compatriotas del norte y mendocinos y cuyanos, fuimos los artífices del rito de libertad de nuestro pueblo".

El gobernador continuó con las referencias historiográficas: "Pero especialmente a Jujuy le tocó un rol que a ninguna otra provincia, porque fue justamente nuestro territorio el que fue tomado como teatro de operaciones por nuestro ejército y las tropas realistas. Es así señora, que para su conocimiento, mientras sus antepasados en la Ciudad de Buenos Aires bailaban el minué y se disputaban el poder, a nosotros durante 15 años nos mataban toda una generación de jóvenes que entregaron su vida para que usted hoy pueda decir que es Argentina".

Carta Abierta a @negropolisok y su equipo de radio https://t.co/b5izX1rlmF — Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 17, 2020

Luego de señalar los numerosos aportes del pueblo jujeño a la conforamción del actual Estado nacional, el mandatario habló en defensa de Bolivia: "Nos ofende que no sepa esto y que niegue nuestra condición de argentinos, pero ofende también al pueblo boliviano que es un gran pueblo y que además si no fuera por ellos también, usted hoy no sería argentina. Para que sepa, el pueblo boliviano luchó más que sus antepasados porteños para que hoy seamos patria".

Dado que Vernaci se había reído de uno de los miembros de su equipo por vacacionar en Jujuy, destacando que no tenía salida al mar, Morales contraatacó refiriéndose a las bellezas geográficas del territorio: "Es verdad no tenemos mar, pero lo tenemos todo. Tenemos magia, diversidad, más de 300 comunidades indígenas, tenemos 10 mil años de interculturalidad en nuestra Quebrada de Humahuaca, que fue reconocida por la Unesco como patrimonio de la humanidad. Tenemos el Cerro de Siete Colores en Purmamarca, las salinas, el Hornocal y tantas otras bellezas naturales. Y por sobre todo, somos un gran pueblo, que la invito a conocer, porque si usted no conoce Jujuy no conoce la vida".

Por último, el dirigente radical concluyó: "Le exijo que se disculpe con el pueblo jujeño y con la provincia de Jujuy".

JPA CP